Россияне атаковали здание Сумской ОГА дроном, есть пострадавшие: подробности (фото)

В воскресенье днем, 7 сентября, вражеский ударный дрон в очередной раз атаковал площадь Независимости в центре Сум.

Related video

В результате удара повреждено здание Сумской облгосадминистрации, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

На месте работают все необходимые службы, отметил он, добавив, что специалисты выясняют последствия атаки.

Ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Пострадавшую доставили в больницу на обследование.

Кроме того, ранения получил 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата — стрессовая реакция на взрыв, также сообщил чиновник.

Позже за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.

"Суспільне" напоминает, что российские военные не впервые атакуют площадь Независимости и попадания в здание ОГА зафиксированы в июле, августе и сентябре.

Перед этим, как сообщили в городской военной администрации Сум, российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, но не взорвался.

Обошлось без пострадавших и масштабных разрушений: повреждены окна и балконные рамы.

Напомним, что Россия активно тестировала на территории Украины новый ударный беспилотник "Италмас". Одним из главных объектов таких атак стали Сумы. Как пояснил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш", этот вид БПЛА стал настоящей бедой для города, поскольку россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний

Также Фокус писал, что 3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивной артиллерии, в результате чего погибли 3 человека, а 16 получили ранения.