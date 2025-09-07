Россияне атаковали здание Сумской ОГА дроном, есть пострадавшие: подробности (фото)
В воскресенье днем, 7 сентября, вражеский ударный дрон в очередной раз атаковал площадь Независимости в центре Сум.
В результате удара повреждено здание Сумской облгосадминистрации, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
На месте работают все необходимые службы, отметил он, добавив, что специалисты выясняют последствия атаки.
Ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Пострадавшую доставили в больницу на обследование.
Кроме того, ранения получил 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата — стрессовая реакция на взрыв, также сообщил чиновник.
Позже за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.
"Суспільне" напоминает, что российские военные не впервые атакуют площадь Независимости и попадания в здание ОГА зафиксированы в июле, августе и сентябре.
Перед этим, как сообщили в городской военной администрации Сум, российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, но не взорвался.
Обошлось без пострадавших и масштабных разрушений: повреждены окна и балконные рамы.
Напомним, что Россия активно тестировала на территории Украины новый ударный беспилотник "Италмас". Одним из главных объектов таких атак стали Сумы. Как пояснил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш", этот вид БПЛА стал настоящей бедой для города, поскольку россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний
Также Фокус писал, что 3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивной артиллерии, в результате чего погибли 3 человека, а 16 получили ранения.