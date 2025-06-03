"Сознательный удар по гражданским": ВС РФ ударили по центру Сум из реактивной артиллерии, — Зеленский

Во вторник, 3 июня, россияне нанесли удар по Сумах. В городе продолжается спасательная операция, известно, что есть много раненых и трое погибших.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам — из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", — написал Зеленский.

По его словам, известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.

"Все, что надо знать о российском "желании" закончить эту войну", — прокомментировал президент.

Он напомнил, что без давления, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня.

"Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", — отметил глава государства.

Как сообщили в ГСЧС, во время атаки на Сумы погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали. Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом — без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий. На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, серия взрывов прогремела в Сумах около 9:20 утра 3 июня. Олег Григоров, председатель начальник областной военной администрации, рассказал, что есть попадания в жилые дома, медицинское учреждение и автомобили. Было не менее пяти ударов.

Фокус также писал, что 30 мая, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что ВС РФ нужна группировка примерно 150 тысяч военных для того, чтобы захватить Сумы.