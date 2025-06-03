"Свідомий удар по цивільних": ЗС РФ вдарили по центру Сум з реактивної артилерії, – Зеленський

У вівторок, 3 червня, росіяни завдали удару по Сумах. У місті триває рятувальна операція, відомо, що є багато поранених та троє загиблих.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", — написав Зеленський.

За його словами, відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

"Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", — прокоментував президент.

Він нагадав, що без тиску, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

"Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", — зазначив голова держави.

Як повідомили у ДСНС, під час атаки на Суми загинули 3 людей, 16 поранені. В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Сумах близько 9:20 ранку 3 червня. Олег Григоров, голова начальник обласної військової адміністрації, розповів, що є влучання у житлові будинки, медичний заклад та автомобілі. Було не менше п'яти ударів.

Фокус також писав, що 30 травня, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що ЗС РФ потрібне угруповання приблизно 150 тисяч військових для того, щоб захопити Суми.