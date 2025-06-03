ЗС РФ ударили по центру міста Суми: згоріли автомобілі, є загиблі (відео)

Серія вибухів пролунала в Сумах близько 9:20 ранку. Росіяни поцілили по одній з центральних вулиць.

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Про це повідомили у Сумській ОВА.

Армія РФ поцілила в автівки у центрі Сум. Попередньо, двоє людей загинули, близько 20 - постраждали. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється.

"Наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники", — повідомили в ОВА.

Олег Григоров, голова начальник обласної військової адміністрації, розповів, що є влучання у житлові будинки, медичний заклад та автомобілі. Було не менше п'яти ударів.

Наслідки російького обстрілу у Сумах Фото: Сумська обласна прокуратура

"Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані… Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ (Реактивна система залпового вогню – ред.) дальної дії, - повідомив Григоров.

Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Загалом, з ранку 2 червня до ранку 3 червня російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 47 населених пунктах Сумської області. Є поранені цивільні та пошкодження приватних будинків. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що збройні сили Російської Федерації окупували село Костянтинівка в Сумській області. Про це свідчать оновлені дані аналітичного порталу DeepState, оприлюднені у понеділок, 2 червня. Крім того, зафіксовано просування російських підрозділів у межах села Олексіївка на Сумщині.

А 30 травня, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що ЗС РФ потрібне угруповання приблизно 150 тисяч військових для того, щоб захопити Суми.