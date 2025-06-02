ЗС РФ окупували Костянтинівку у Сумській області, — DeepState (мапа)

Збройні сили Російської Федерації окупували село Костянтинівка в Сумській області.

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Про це свідчать оновлені дані аналітичного порталу DeepState, оприлюднені у понеділок, 2 червня.

Наступ РФ - ситуація в Сумській області станом на 2 червня Фото: Скриншот

Крім того, зафіксовано просування російських підрозділів у межах села Олексіївка на Сумщині. Також росіійські окупанти активізували наступальні дії на Лиманському напрямку в Донецькій області — у районах населених пунктів Рідкодуб та Карпівка.

Наступ РФ - ситуація в Донецькій області станом на 2 червня Фото: Скриншот

Наступ ЗС РФ: яка ситуація у Сумській області

Згідно з мапою бойових дій DeepState, складеною на основі даних військового командування та звітів з фронту, станом на 1 червня російські війська просунулися на двох ділянках Сумської області. На північ від Сум загарбники захопили територію площею 121,57 кв. км та взяли під контроль прикордонні села від Костянтинівки до Новенького і Басівки. Один із виступів ("язиків") досяг села Локня, яке розташоване лише за 2–3 км від Юнаківки. Інша зона активного просування позначена на північний схід від Миропілля — там окуповано ще 3,11 кв. км. Мапа також демонструє темпи просування ворога: якщо 23 травня РФ контролювала 65 кв. км, то вже на 1 червня — 124,68 кв. км, тобто майже вдвічі більше. Водночас, зауважують аналітики, ця площа становить менше ніж 0,5% від усієї території Сумської області (її загальна площа — близько 29 тисяч кв. км).

У понеділок, 2 червня, речник підрозділу "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що російські війська прорвали оборону на 15-кілометровій ділянці кордону в Сумській області та просунулися на 6–7 км вглиб. За його словами, мета наступу — створення так званої "буферної зони" в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Одночасно посилилися обстріли Сум та навколишніх населених пунктів.

До цього аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська намагаються закріпитися в прикордонних селах Сумщини, просунувшись на південний схід від Костянтинівки. За даними, ворог діє малими групами, а на цьому напрямку зосереджено близько 50 тисяч військових.

У неділю, 1 червня, ЗС РФ вдалося окупувати населений пункт на Сумщині — село Володимирівку Хотінської громади.

Нагадаємо, 31 травня Сумська ОДА оголосила про обов'язкову евакуацію ще 11 населених пунктів у Сумській області через загрозу ударів і наступу ЗС РФ.

Раніше, 30 травня, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що ЗС РФ потрібне угруповання приблизно 150 тисяч військових для того, щоб захопити Суми.