На Сумщині оголосили про обов'язкову ще з 11 населених пунктів

Жителів прикордоння Сумського району закликають терміново евакуюватися. Наразі під обов’язкову евакуацію підпадають вже 213 населених пунктів регіону.

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Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Наголошується, що з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Евакуація проводиться з:

Горобівки (Річківська сільська громада);

Штанівки, Воронівки, Янченків (Білопільська міська громада);

Цимбалівки, Шкуратівки (Ворожбянська міська громада);

Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського, Капітанівки (Миколаївська сільська громада).

Перелік населених пунктів, жителі яких підлягають евакуації Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Підкреслюється, що усім, хто потребує допомоги, надаватиметься транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Місцева влада закликала жителів не зволікати з рішенням про евакуацію, оскільки перебування в зоні постійної небезпеки є прямою загрозою життю та здоров’ю.

На сьогодні, як інформують в ОВА, під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Протягом доби російські війська здійснили понад 160 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів, як повідомили в ОВА, було зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

З ранку 30 травня до ранку 31 травня місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 59 людей.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський розповідав, що для захоплення Сумської області ЗС РФ мають зібрати щонайменше 150 тисяч солдатів. Наразі вони не мають такого резерву, але можуть тероризувати населення регіону обстрілами.

Також Фокус писав, як російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у блокпост в Сумській області. Правоохоронець, який у цей час перебував на пості, вижив після прямого удару безпілотника.