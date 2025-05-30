"Справжнє диво": правоохоронець вижив після влучання "Ланцета" у блокпост на Сумщині, — ЗМІ

Днями в мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у блокпост в Сумській області. Правоохоронець, який у цей час перебував на пості, вижив після прямого удару безпілотника.

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Про це пише український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

На кадрах з камери відеоспостереження видно час запису — 11:57 27 травня. На блокпості на перехресті доріг можна побачити людину під навісом споруди по центру. Російський безпілотний літальний апарат завдає удару прямо по центру блокпоста.

"В роспабліках розганяють відео прямого влучання "Ланцету" по українському блокпосту на Сумщині та розповідають про загибель поліцейського. Насправді поліцейський вижив, отримав відносно легкі поранення. Після такого влучання справжнє диво! Швидкого одужання!" — написав Цаплієнко.

В мережі також публікуються фото, як стверджується, співробітника поліції, що вижив після удару по блокпосту в Сумській області.

Медіа повідомляють, що правоохоронець на Сумщині вижив після влучання "Ланцета" у блокпост Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

Про те, що правоохоронець пережив удар і зараз перебуває в лікарні, повідомив у коментарі "Суспільному" речник Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких.

Дрон "Ланцет" влучив у блокпост на Сумщині: як він працює

Російський дрон-камікадзе "Ланцет" використовується в парі з розвідувальним БПЛА "Орлан". Обидва безпілотники запускаються з катапульти. Спочатку "Орлан" знаходить ціль і передає координати, а потім за вказівкою його командно-контрольного центру "Ланцет" перемикається на електрооптичну систему наведення та запускається слідом. При ударі по цілі "Ланцет" активує круглий снаряд із фугасом, що може пробивати броню.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня росіяни вдарили вісьмома "Шахедами" у депо в Харкові. Постраждали двоє працівників, один із тролейбусів повністю згорів і ще 18 отримали пошкодження.

Боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Михайло із позивним "Вовк" 28 травня розповів про короткий бій з "кадирівцями" на одному з напрямків фронту.