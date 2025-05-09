Парад у Москві: Путін показав Сі Цзіньпіну "Ланцети" та "Герані", якими б'ють по Україні (відео)

Збройні сили Російської Федерації на параді 9 травня у Москві, крім бронетехніки та "Іскандер-М", показали різні види безпілотників, які застосовуються на російсько-українській війні. Серед них були чорні "Герані", які розглядав лідер Китаю Сі Цзіньпін, сидячи поруч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Парад з Червоної площі Москви транслювався у YouTube-каналі "БелРос".

Парад 9 травня - див. виставку дронів ЗС РФ з 1:12:32 трансляції

Під час трансляції параду оператор показував глядачів, які в пілотках, червоних та "колорадських" стрічках стояли на тротуарах, військові підрозділи ЗС РФ, які марширували Червоною площею. На трибуні тим часом перебував лідер КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін, які спілкувались через перекладача. У якийсь момент після Сі Цзіньпіна у кадрі з'явились вантажівки з російськими безпілотниками. Голос диктора назвав моделі — це "Орлан 10", "Орлан 30", Zala, Lancet-51, Lancet-52, "Гарпія", "Герань" (російська версія іранського "Шахеда"). Чути, що саме ці моделі БПЛА "знайшли широке застосування на війні".

Парад 9 травня - дрони "Ланцет" у Москві Фото: Скриншот Парад 9 травня - дрони "Герань" у Москві Фото: Скриншот

Крім того, дорогами Москви проїхали пускові установки "Іскандер-М". Російське телебачення "пройшлось" камерою по десятиметровій ракеті й показало, як виглядає пускова зсередини. Також на параді 9 травня з'явилась інша військова техніка ЗС РФ — самохідні артилерійські установки, броньовані бронемашини, танки та ін.

Парад 9 травня - установки "Іскандер-М" у Москві Фото: Скриншот Парад 9 травня - бронемашини ЗС РФ у Москві Фото: Скриншот

Парад 9 травня — деталі

Про парад 9 травня розповіло росЗМІ "Агентство. Новости". Журналісти помітили на трибуні родину підполковника ЗС РФ Сергія Чебнева, який воював з українцями в Курській області. Дружина та діти сидять через ряд вище Путіна та Сі Цзіньпіна. Крім того, поруч з очільником Кремля — двоє реальних ветеранів. Праворуч — 99 річний Євген Знаменський, який брав Берлін (син репресованого), ліворуч — 101-річний Іван Мартинушкін, який звільняв Освенцим. Медіа "Радіо Свобода" побачило якута Андрія Григор'єва, який на фронті убив українського солдата (на фото 2 — крайній зліва).

Парад 9 травня - Сі Цзіньпін та Путін на трибуні у Москві Фото: Агентство. Новости Парад 9 травня - якут Андрій Григор'єв на трибуні у Москві Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, парад 9 травня зібрав майже 30 лідерів країн, які погодились приїхати на урочистості з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. Серед них, крім Сі Цзіньпіна, — Луїс Інасіу Лула да Сілва з Бразилії, Ніколас Мадуро з Венесуели, Александар Вучич з Сербії та інші.

Тим часом у березні президент Азербайджану Ільхам Алієв погодився приїхати на парад у Москву, писали росЗМІ. Росіяни написали, що посадовця переконували і Путін, і очільник Білорусі. Водночас, напередодні параду з Баку повідомили, що Алієв все ж відмовився від візиту.

Нагадуємо, у квітні видання Bild проаналізувало військову техніку, зібрану для параду 9 травня, і пояснило, для яких спецоперацій вона призначена. Напередодні параду у Москві росЗМІ повідомили, що на 60% території РФ відключать Інтернет: експерти попередили про загрози для населення.