Відео з якутом та бійцем ЗСУ: чому Дмитро Масловський "Кобра" залишився сам на позиціях (відео)

Двоє українських військових з 71 ОЄБр отримали завдання закріпитись в спостережному пункті і завадити просуванню підкріплення ЗС РФ на відтинку фронту під Кураховим. Один з них, Дмитро Масловський, прийняв бій з солдатом, який приїхав воювати проти українців аж з Якутії.

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30-річний боєць ЗСУ, родом з Одеської області, пішов у рукопашний бій з росіянином, намагаючись зупинити просування ЗС РФ на Курахове. Під час бою він гукав на допомогу побратима з позивним "Хаза". Полеглого бійця звали Дмитро Масловський. Про його життя та про обставини ножової сутички розповіли в YouTube-каналі ТСН.

Бій якута і бійця ЗСУ - репортаж ТСН про Дмитра Масловського

Журналістка Юлія Кириченко з'ясувала обставини бою бійця ЗСУ з росіянином з Якутії. Фокус з етичних міркувань не публікує відео сутички, яке почало ширитись мережею, орієнтовно, з початку січня 2025 року. Запис триває майже вісім хвилин і зроблений камерою, закріпленою на шоломі українця. Бачимо, як він спершу біжить серед руїн у якомусь населеному пункті, потім чути автоматну чергу, боєць падає, до нього підбігає росіянин і починається рукопашний бій. У якийсь момент ворожий солдат витягує ніж, але українець його відбирає. В підсумку боєць ЗСУ отримав поранення і каже супротивнику, щоб він дав йому померти.

"Дай, я піду спокійно. Не чіпай мене", — чути на відео.

Бій якута і бійця ЗСУ — деталі

У репортажі ТСН вказано, що українця, який, схоже, загинув, звали Дмитро Масловський з позивним "Кобра". Йому було 30 років. Боєць народився в Одеській області, служив у 71 єгерській десантно-штурмовій бригаді, пішов на війну у перші дні вторгнення. Місце загибелі — село Трудове в Донецькій області. Солдат ЗС РФ, який з ним бився — росіянин з Якутії з 39 Гвардійської бригади.

Бій якута і бійця ЗСУ - де розташовано село Трудове на Донбасі Фото: DeepState

Побратим українця, з яким поспілкувались журналісти, пояснив, що бій відбувся два місяці тому, у листопаді 2024 року. Саме тоді село Трудове виконувало важливу роль в обороні Курахового. Підрозділу ЗСУ доручили закріпитись на околиці населеного пункту. Завдання мали виконати, серед інших, два бійці — "Кобра" та ще один, з позивним "Хаза". Планувалось, що вони засядуть в спостережному пункті і допоможуть іншій частині підрозділу. Поки основна частина брала посадку і знешкодила сімох окупантів, "Кобра" та "Хаза" зустрілись з двома піхотинцями на мотоциклі. Одного вдалось знищити, а за одним пішов полювати Дмитро. Таким чином бійці розділились: один сидів у засідці і стежив за дорогою, інший — шукав росіянина, пояснюється у репортажі.

"Кобра віддав йому наказ, щоб Хаза з певною специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку. А Кобра пішов сам, на своєму досвіді. Це було командне рішення, яке треба поважати", — заявив побратим.

Також у репортажі пояснюється, що відстань від місця рукопашної до "Хази" складала близько 600 м, крім того, навколо була стрілянина та вибухали гранати. Уточнили, що цей боєць вижив: його відшукали живим, але важкопораненим, у підвалі, зараз він в госпіталі.

Як відреагували у РФ

У ефірах росЗМІ показали відео убивства українського воїна і розповіли про Андрія Григор'єва "Тута", якута, який вчинив злочин. Росіяни повідомили, що солдат має п'ятьох дітей, приїхав з Якутії, розташованої за 5 тис. км, пішов воювати проти українців і за злочин поти бійця ЗСУ вже отримав привітання від російських чиновників. Наприклад, губернатор Якутії вручив йому іменний ніж, а президент ЗС Володимир Путін дав звання героя.

Зазначимо, 25 листопада на сторінці К2 54 ОМБр у Facebook опублікували кадри бою українського воїна з шістьма росіянами. Відео, зняте дроном, показали, як він сидить в окопі і відстрілюється від взводу ЗС РФ.

Нагадуємо, 31 грудні бійці ЗСУ вибили російських та північнокорейських солдатів з населеного пункту в Курській області.