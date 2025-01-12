Видео с якутом и бойцом ВСУ: почему Дмитрий Масловский "Кобра" остался один на позициях (видео)

Двое украинских военных из 71 ОЕБр получили задание закрепиться в наблюдательном пункте и помешать продвижению подкрепления ВС РФ на отрезке фронта под Курахово. Один из них, Дмитрий Масловский, принял бой с солдатом, который приехал воевать против украинцев аж из Якутии.

Related video

30-летний боец ВСУ, родом из Одесской области, пошел в рукопашный бой с россиянином, пытаясь остановить продвижение ВС РФ на Курахово. Во время боя он звал на помощь побратима с позывным "Хаза". Павшего бойца звали Дмитрий Масловский. О его жизни и об обстоятельствах ножевой схватки рассказали в YouTube-канале ТСН.

Бой якута и бойца ВСУ — репортаж ТСН о Дмитрии Масловском

Журналистка Юлия Кириченко выяснила обстоятельства боя бойца ВСУ с россиянином из Якутии. Фокус по этическим соображениям не публикует видео схватки, которое начало распространяться по сети, ориентировочно, с начала января 2025 года. Запись длится почти восемь минут и сделана камерой, закрепленной на шлеме украинца. Видим, как он сначала бежит среди руин в каком-то населенном пункте, потом слышна автоматная очередь, боец падает, к нему подбегает россиянин и начинается рукопашный бой. В какой-то момент вражеский солдат вытаскивает нож, но украинец его отбирает. В итоге боец ВСУ получил ранение и говорит противнику, чтобы он дал ему умереть.

"Дай, я пойду спокойно. Не трогай меня", — слышно на видео.

Бой якута и бойца ВСУ — детали

В репортаже ТСН указано, что украинца, который, похоже, погиб, звали Дмитрий Масловский с позывным "Кобра". Ему было 30 лет. Боец родился в Одесской области, служил в 71 егерской десантно-штурмовой бригаде, ушел на войну в первые дни вторжения. Место гибели — село Трудовое в Донецкой области. Солдат ВС РФ, который с ним сражался — россиянин из Якутии из 39 Гвардейской бригады.

Бой якута и бойца ВСУ — где расположено село Трудовое на Донбассе Фото: DeepState

Побратим украинца, с которым пообщались журналисты, объяснил, что бой состоялся два месяца назад, в ноябре 2024 года. Именно тогда село Трудовое выполняло важную роль в обороне Курахово. Подразделению ВСУ поручили закрепиться на окраине населенного пункта. Задачу должны были выполнить, среди прочих, два бойца — "Кобра" и еще один, с позывным "Хаза". Планировалось, что они засядут в наблюдательном пункте и помогут другой части подразделения. Пока основная часть брала посадку и обезвредила семерых оккупантов, "Кобра" и "Хаза" встретились с двумя пехотинцами на мотоцикле. Одного удалось уничтожить, а за одним пошел охотиться Дмитрий. Таким образом бойцы разделились: один сидел в засаде и следил за дорогой, другой — искал россиянина, объясняется в репортаже.

"Кобра отдал ему приказ, чтобы Хаза с определенным специфическим оружием оставался контролировать проезжую часть. А Кобра пошел сам, на своем опыте. Это было командное решение, которое надо уважать", — заявил побратим.

Также в репортаже объясняется, что расстояние от места рукопашной до "Хазы" составляло около 600 м, кроме того, вокруг была стрельба и взрывались гранаты. Уточнили, что этот боец выжил: его нашли живым, но тяжелораненым, в подвале, сейчас он в госпитале.

Как отреагировали в РФ

В эфирах росСМИ показали видео убийства украинского воина и рассказали об Андрее Григорьеве "Тута", якуте, который совершил преступление. Россияне сообщили, что солдат имеет пятерых детей, приехал из Якутии, расположенной за 5 тыс. км, пошел воевать против украинцев и за преступление против бойца ВСУ уже получил поздравления от российских чиновников. Например, губернатор Якутии вручил ему именной нож, а президент ВС Владимир Путин дал звание героя.

Отметим, 25 ноября на странице К2 54 ОМБр в Facebook опубликовали кадры боя украинского воина с шестью россиянами. Видео, снятое дроном, показали, как он сидит в окопе и отстреливается от взвода ВС РФ.

Напоминаем, 31 декабря бойцы ВСУ выбили российских и северокорейских солдат из населенного пункта в Курской области.