Редкие карды: боец ВСУ врукопашную уничтожил оккупанта под Роботиным (видео)

Российский оккупант почти дошел до украинских позиций, но не смог победить защитника в рукопашном бою, после чего был ликвидирован с помощью оружия.

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Украинский военнослужащий в рукопашном бою победил, а после этого уничтожил российского оккупанта, который днем пытался пробраться в окоп Вооруженных сил Украины в районе Роботино Запорожской области. Соответствующее видео, снятое 118 отдельной механизированной бригадой, обнародовал журналист Юрий Бутусов.

"Непонятно, как и почему солдат ВС РФ, который оказался возле украинских позиций в антитепловизорном пончо (?!), в светлое время суток незаметно пытался проникнуть в окоп", — говорится в подписи к видео.

Бутусов уточнил, что украинские аэроразведчики вовремя сообщили пехоте на позиции о приближении противника.

"Украинский боец фактически в рукопашном бою ликвидировал российского оккупанта!", — подчеркнул журналист.

На самом видео видно, как россиянин приближается к украинскому окопу, однако из него выходит украинский защитник, который сразу нападает на оккупанта и наносит ему несколько ударов руками и ногами. После этого бойца ВС РФ ликвидируют с помощью оружия.

Напомним, 7 октября украинские пограничники разбили колонну РФ из 50 единиц техники на Купянском направлении.

8 октября пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков рассказал, как российские ДРГ ездят по прифронтовым городам под видом бригад ВСУ.