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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

Украинские пограничники разбили колонну РФ из 50 единиц техники на Купянском направлении (видео)

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Штурм на Купянском направлении

Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил — взяли в плен.

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На Харьковщине ВС РФ попытались провести масштабный механизированный штурм с участием 50 единиц бронированной техники. Украинские пограничники дали бой, разгромили колонну и набрали пленных. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"50 единиц бронированной техники противника шло на Купянское направление. Но бойцы бригады "Месть" были подготовлены. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил — взяли в плен. Среди них — боевик, оказавшийся родом из Иркутской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пленный оккупант не оказывал сопротивления, а вот его командир попытался бросить в украинских защитников гранату.

Как сообщили в бригаде "Месть", за неделю им удалось ликвидировать 97 оккупантов и ранить 92-х. Двух россиян они взяли в плен. Уничтожены танки, броневики и склады боекомплекта.

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Напомним, что 7 октября сообщалось, что ВС РФ продвигаются в Донецкой области и формируют клещи на Кураховском направлении.