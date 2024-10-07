Українські прикордонники розбили колону РФ з 50 одиниць техніки на Куп'янському напрямку (відео)

Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив – взяли у полон.

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На Харківщині ЗС РФ спробували провести масштабний механізований штурм за участі 50 одиниць броньованої техніки. Українські прикордонники дали бій, розгромили колону і набрали полонених. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

"50 одиниць броньованої техніки противника йшло на Куп’янський напрямок. Та бійці бригади "Помста" були підготовлені. Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив – взяли у полон. Серед них – бойовик, що виявився родом з Іркутської області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полонений окупант не чинив опору, а от його командир спробував кинути в українських захисників гранату.

Як повідомили у бригаді "Помста", за тиждень їм вдалося ліквідувати 97 окупантів і поранити 92-х. Двох росіян вони взяли в полон. Знищені танки, броньовики та склади боєкомплекту.

Нагадаємо, що 7 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ просуваються на Донеччині і формують кліщі на Курахівському напрямку.