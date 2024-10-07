Лівофлангові кліщі: основний акцент дій РФ повертається в напрямку Курахового, — військкор

ЗС РФ хочуть зʼєднатися між Невським та Макіївкою для розширення зони контролю на річці Жеребець, звідки вони мають намір вибити Сили оборони. Там залишається під контролем ЗСУ 4 села — Новосадове, Терни, Ямполівка та Торське, розповідає військовий журналіст Богдан Мірошников.

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Російські окупанти просуваються на Донеччині і формують кліщі на Курахівському напрямку. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військовий журналіст і блогер Богдан Мірошников.

За його інформацією, станом на вечір, 7 жовтня, ворог має просування у районі Гірника (400 м), на захід від Цукуриного (200 м), на 700 м на південь від Желанного, у районі Катеринівки (500 м) та інших.

Карта боїв на Донеччині

Також росіяни просунулися в районах Максимільянівки, Миколаївки, Сухого Яру, на північ від Вугледара та Водяного, у районі Богоявленки, Макіївки та Торецька.

"Ворог хоче зʼєднатися між Невським та Макіївкою для розширення зони контролю на річці Жеребець. Вони явно бажають найближчим часом повністю вибити наші сили зі східного берега річки. По суті, там залишається чотири села під нашим контролем — Новосадове, Терни, Ямполівка та Торське. Основний акцент дій ворога повертається на Курахівський напрямок, після захоплення окупантами Вугледара та вирівнювання ЛБЗ там. Тепер вони будуть формувати лівофлангові кліщі Курахового", — вважає Богдан Мірошников.

Він вважає, що для цього ЗС РФ достатньо захопити трикутник Успенівка-Катеринівка-Богоявленка.

Нагадаємо, що бійці 3-ї штурмової бригади розгромили ворожу ДРГ на Лиманському напрямку і відбили полонених ЗСУ.