Рідкісні карди: боєць ЗСУ врукопашну знищив окупанта під Роботиним (відео)

Російський окупант майже дійшов до українських позицій, але не зміг перемогти захисника у рукопашному бою, після чого був ліквідований за допомогою зброї.

Related video

Український військовослужбовець у рукопашному бою переміг, а після цього знищив російського окупанта, який вдень намагався пробратись в окоп Збройних сил України в районі Роботиного Запорізької області. Відповідне відео, зняте 118 окремою механізованою бригадою, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

"Незрозуміло, як і чому солдат ЗС РФ, який опинився біля українських позицій в антитепловізорному пончо (?!), у світлий час доби непомітно намагався проникнути в окоп", — йдеться у підписі до відео.

Бутусов уточнив, що українські аеророзвідники вчасно повідомили піхоті на позиції про наближення противника.

"Український боєць фактично в рукопашному бою ліквідував російського окупанта!", — наголосив журналіст.

На самому відео видно, як росіянин наближається до українського окопу, проте з нього виходить український захисник, який одразу нападає на окупанта та завдає йому кілька ударів руками та ногами. Після цього бійця ЗС РФ ліквідовують за допомогою зброї.

Нагадаємо, 7 жовтня українські прикордонники розбили колону РФ з 50 одиниць техніки на Куп'янському напрямку.

8 жовтня пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков розповів, як російські ДРГ їздять прифронтовими містами під виглядом бригад ЗСУ.