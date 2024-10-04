"У них немає дороги назад": боєць ЗСУ розповів, як окупанти штурмують у Харківській області

За словами Юрія Федоренка, якщо росіянин повертається в тил, не виконавши завдання і без сильних поранень, то це може стати приводом для показової страти.

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У напрямку Липців Харківської області ЗС РФ востаннє застосував легкоброньовану та броньовану техніку під час штурму. Це було приблизно 3 тижні тому. Про це розповів "24 каналу" командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, йдеться про 13 одиниць техніки. Тоді Сили оборони змогли знищити 95% від техніки ворога. Зараз росіяни застосовують тактику проведення ударно-штурмових дій. Їх змушують іти в атаку силою.

Юрій Федоренко про штурми ЗС РФ у Харківській області (дивитися з 37 хвилини)

"Це було в районі 13 одиниць легкоброньованої, броньованої, з якої за допомогою спільної роботи вдалося вивести з ладу 95%. З 13 броньованих машин противника поле бою залишили підбитими тільки дві. Всі інші були знищені Силами оборони", — сказав він.

За словами Федоренка, "кадирівці", яких направили в Харківську область, виконують роль загороджувальних загонів. Так, росіяни проводять штурмові дії місяць-півтора. Вони йдуть тільки вперед, а за допомогою БПЛА їм докидають додатковий боєкомплект, їжу і воду.

"У них немає дороги назад. Для чого заводять кадировців? Вони мають абсолютно санкцію на систему примусу, забивання, вбивства, залякування тощо. Саме вони виступають загороджувальними загонами", — зазначив військовий.

За словами Федоренка, якщо росіянин повертається в тил, не виконавши завдання і без сильних поранень, то це може стати приводом для показової страти. Також його можуть побити.

Раніше Федоренко говорив, що бійці ЗСУ очікують ускладнення ситуації на Харківщині. Зазвичай, ЗС РФ заводять "кадировців", коли готуються до штурмів, а ті мають виконувати роль загороджувальних підрозділів, щоб окупанти не розбігалися під час боїв.

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