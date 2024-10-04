Прибули "кадирівці": бійці ЗСУ очікують ускладнення ситуації на Харківщині (відео)

Зазвичай, ЗС РФ заводять "кадирівців", коли готуються до штурмів, а ті мають виконувати роль загороджувальних підрозділів, щоб окупанти не розбігалися під час боїв.

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На Харківщині в районі Липців бійці Сил оборони помітили "кадирівців". Це свідчить про загострення ситуації найближчим часом на цьому напрямку фронту. Про це в ефірі телемарафону сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, зазвичай, ЗС РФ заводять "кадирівців", коли готуються до штурмів, а ті мають виконувати роль загороджувальних підрозділів, щоб окупанти не розбігалися.

Боєць зазначив, що мета ЗС РФ — максимально наблизитись до Харкова, щоб взяти під вогневий контроль окремі райони міста.

Також росіяни хочуть повністю окупувати місто Вовчанськ на Харківщині і потім утворити плацдарм для просування в тил угрупування українських військ на Куп’янському напрямку:

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні. Не менш важливо для росіян спробувати зайняти "лівобережний Оскіл, лівобережну Куп’янщину", — сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що ЗС РФ можуть пробувати форсувати річку Оскіл, і захопити правобережний Куп’янськ, який є однією з панівних висот.

Нагадаємо, у мережі з’явились кадри вибуху у Вовчанську. Повідомлялось, що ЗС РФ нібито вперше застосували так званого "папу всіх бомб" ОДАБ-9000. В ОТУ "Харків" запевнили, що був використаний менш потужний боєприпас.