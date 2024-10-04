Прибыли "кадыровцы": бойцы ВСУ ожидают осложнения ситуации на Харьковщине (видео)

Обычно, ВС РФ заводят "кадыровцев", когда готовятся к штурмам, а те должны выполнять роль заградительных подразделений, чтобы оккупанты не разбегались во время боев.

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На Харьковщине в районе Липцов бойцы Сил обороны заметили "кадировцев". Это свидетельствует об обострении ситуации в ближайшее время на этом направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, обычно, ВС РФ заводят "кадыровцев", когда готовятся к штурмам, а те должны выполнять роль заградительных подразделений, чтобы оккупанты не разбегались.

Боец отметил, что цель ВС РФ — максимально приблизиться к Харькову, чтобы взять под огневой контроль отдельные районы города.

Также россияне хотят полностью оккупировать город Волчанск на Харьковщине и затем создать плацдарм для продвижения в тыл группировки украинских войск на Купянском направлении:

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении. Не менее важно для россиян попытаться занять "левобережный Оскол, левобережную Купянщину", — сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что ВС РФ могут пробовать форсировать реку Оскол, и захватить правобережный Купянск, который является одной из господствующих высот.

Напомним, в сети появились кадры взрыва в Волчанске. Сообщалось, что ВС РФ якобы впервые применили так называемого "папу всех бомб" ОДАБ-9000. В ОТГ "Харьков" заверили, что был использован менее мощный боеприпас.