У DeepState показали, як зараз виглядає Вовчанськ: в ОТУ "Харків" відреагували (фото)

Фотографи, які зробили знімки зруйнованого Вовчанську, підкреслили, що від міста лишився "тільки пил". У ЗСУ розповіли, що РФ вже спланувала, як навчатиме там школярів після окупації.

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Вовчанськ — найгарячіша точка фронту у Харківській області. 24 вересня там звільнили агрегатний завод, який РФ перетворила на пропагандистську "фортецю". Ворог не змирився з втратою та намагається відбити об’єкт з 30 будівель. 3 жовтня аналітики DeepState показали, на що перетворилось місто після того, як на нього націлились окупанти.

"Місто Вовчанськ, куди прийшли московські виродки. Вони його просто стерли", — зазначено у публікації.

Фото зруйнованого росіянами Вовчанська, зроблені восени 2024 року Фото: Getty Фото зруйнованого росіянами Вовчанська, зроблені восени 2024 року Фото: Getty

Фото зробили українські фотографи, які працюють під спільним псевдонімом Libkos.

"Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого. Тільки пил", — зазначили вони.

Командування прокоментувало

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" підкреслили, що знімки зруйнованого Вовчанська "наочно демонструють жахливі наслідки війни".

"Але за цими руїнами ховається ще більш небезпечний процес — спроба знищення нашої ідентичності. Росіяни руйнують не лише наші міста та села; вони намагаються стерти пам'ять про українську культуру, мову та історію", — зазначили у війську.

Пресслужба опублікувала фото документа зі шкільною програмою, яку ворог планував запроваджувати у Вовчанську після окупації. Жодної згадки про Україну, її культуру, історію та досягнення у ній не знайшлося.

"Все, що так важливо для виховання свідомого українця, свідомо і системно вилучене. Замість цього дітей планували навчати альтернативній історії, яка прославляє імперські амбіції Росії та заперечує право України на власну державність", — підкреслили в ОТУ "Харків".

Шкільна програма, яку РФ підготувала для Вовчанська Фото: ОТУ Харків Шкільна програма, яку РФ підготувала для Вовчанська Фото: ОТУ Харків

У командуванні запевнили, що йдеться зовсім не про випадковість або помилку, а про цілеспрямовану політику культурного геноциду. РФ прагне виховати покоління українців, які б не знали власної мови, своїх героїв та коренів.

"Однак ми знаємо, що українська нація сильна своїм духом. І попри всі намагання ворога стерти нашу ідентичність, ми продовжимо її захищати — у школах, сім'ях, культурі, мові та збройній боротьбі за нашу свободу", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у мережі з’явились кадри великого вибуху у Вовчанську. Повідомлялось, що ЗС РФ вперше застосували так званого "папу всіх бомб" ОДАБ-9000. В ОТУ "Харків", однак, запевнили, що був використаний менш потужний боєприпас.

1 жовтня у Forbes повідомили, що Росія прагне помсти після звільнення Вовчанського аграрного заводу. Вона кинула в штурм 17 броньованих тягачів з понад 100 піхотинцями, але добилась лише поповнення втрат.