В DeepState показали, как сейчас выглядит Волчанск: в ОТГ "Харьков" отреагировали (фото)

Фотографы, которые сделали снимки разрушенного Волчанска, подчеркнули, что от города осталась "только пыль". В ВСУ рассказали, что РФ уже спланировала, как будет обучать там школьников после оккупации.

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Волчанск — самая горячая точка фронта в Харьковской области. 24 сентября там освободили агрегатный завод, который РФ превратила в пропагандистскую "крепость". Враг не смирился с потерей и пытается отбить объект из 30 зданий. 3 октября аналитики DeepState показали, во что превратился город после того, как на него нацелились оккупанты.

"Город Волчанск, куда пришли московские ублюдки. Они его просто стерли", — говорится в публикации.

Фото разрушенного россиянами Волчанска, сделанные осенью 2024 года Фото: Getty Фото разрушенного россиянами Волчанска, сделанные осенью 2024 года Фото: Getty

Фото сделали украинские фотографы, которые работают под общим псевдонимом Libkos.

"Волчанска больше не существует. Не осталось ничего. Только пыль", — отметили они.

Командование прокомментировало

В оперативно-тактической группировке "Харьков" подчеркнули, что снимки разрушенного Волчанска "наглядно демонстрируют ужасные последствия войны".

"Но за этими руинами скрывается еще более опасный процесс — попытка уничтожения нашей идентичности. Россияне разрушают не только наши города и села; они пытаются стереть память об украинской культуре, языке и истории", — отметили в армии.

Пресс-служба опубликовала фото документа со школьной программой, которую враг планировал вводить в Волчанске после оккупации. Ни одного упоминания об Украине, ее культуре, истории и достижениях в ней не нашлось.

"Все, что так важно для воспитания сознательного украинца, сознательно и системно изъято. Вместо этого детей планировали обучать альтернативной истории, которая прославляет имперские амбиции России и отрицает право Украины на собственную государственность", — подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Школьная программа, которую РФ подготовила для Волчанска Фото: ОТГ Харьков Школьная программа, которую РФ подготовила для Волчанска Фото: ОТГ Харьков

В командовании заверили, что речь идет вовсе не о случайности или ошибке, а о целенаправленной политике культурного геноцида. РФ стремится воспитать поколение украинцев, которые бы не знали собственного языка, своих героев и корней.

"Однако мы знаем, что украинская нация сильна своим духом. И несмотря на все попытки врага стереть нашу идентичность, мы продолжим ее защищать — в школах, семьях, культуре, языке и вооруженной борьбе за нашу свободу", — добавила пресс-служба.

Напомним, в сети появились кадры большого взрыва в Волчанске. Сообщалось, что ВС РФ впервые применили так называемого "папу всех бомб" ОДАБ-9000. В ОТГ "Харьков", однако, заверили, что был использован менее мощный боеприпас.

1 октября в Forbes сообщили, что Россия стремится к мести после освобождения Волчанского аграрного завода. Она бросила в штурм 17 бронированных тягачей с более 100 пехотинцами, но добилась лишь пополнения потерь.