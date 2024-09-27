Буданов посетил самую горячую точку Харьковской области (видео)

Глава ГУР посетил Волчанск и наградил участников операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

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Появилось видео визита Кирилла Буданова в Харьковскую область. 25 сентября стало известно, что глава ГУР прибыл в Волчанск, чтобы наградить бойцов, освободивших завод в Волчанске от российских оккупантов. Об том, что Буданов отправился в Волчанск, сообщал ГУР.

Кирилл Буданов в Харьковской области

Начальник военной разведки наградил бойцов подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер" и "РДК", которые действовали в составе спецподразделения "Тимур" ГУР МО, медалями "За боевые заслуги".

"Мужество и героизм, который вы проявили на этой задаче, заслуживают наивысших оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории", — подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов награждает бойцов в Волчанске Фото: Facebook ГУР

Кирилл Буданов в Волчанске Фото: Facebook ГУР

24 сентября, подразделения ГУР МО полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех 30 зданиях предприятия. Разведка отметила, что операция была "чрезвычайно сложной". Около 20 россиян ВСУ взяли в плен.

Волчанский агрегатный завод на карте Фото: Скриншот

"Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", привлекая к ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения", — рассказали в ГУР.

Ранее в ОТУ "Харьков" рассказывали, что в Волчанске Харьковской области ВСУ уже несколько месяцев держали заблокированными российские войска на местном агрегатном заводе. В конце августа представитель оперативно-тактической группировки Харьков Виталий Саранцев рассказывал, что на агрегатном заводе в Волчанске находилось около 40 российских военных, однако оккупанты понесли потери.

Напомним, командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР с позывным "Линукс" рассказал, что командование ВС РФ держало своих подчиненных на заводе обманом, обещая ротацию, прорыв и поддержку. Когда кто-то бунтовал, то его убивали. Несколько раненых россиян застрелились, потому что долгое время не получали медицинской помощи и их состояние ухудшалось.