Буданов відвідав найгарячішу точку Харківської області (відео)

Глава ГУР відвідав Вовчанськ і нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

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З'явилося відео візиту Кирила Буданова в Харківську область. 25 вересня стало відомо, що глава ГУР прибув до Вовчанська, щоб нагородити бійців, які звільнили завод у Вовчанську від російських окупантів. Про те, що Буданов вирушив до Вовчанська, повідомляв ГУР.

Кирило Буданов у Харківській області

Начальник військової розвідки нагородив бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" і "РДК", які діяли у складі спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО, медалями "За бойові заслуги".

"Мужність і героїзм, який ви проявили на цьому завданні, заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", — наголосив Буданов.

Кирило Буданов нагороджує бійців у Вовчанську Фото: Facebook ГУР

Кирило Буданов у Вовчанську Фото: Facebook ГУР

24 вересня підрозділи ГУР МО повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу і знищили окупантів у всіх 30 будівлях підприємства. Розвідка зазначила, що операція була "надзвичайно складною". Близько 20 росіян ЗСУ взяли в полон.

Вовчанський агрегатний завод на карті Фото: Скриншот

"Росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську "фортецю", залучивши до її оборони найбільш вмотивовані та професійні підрозділи", — розповіли в ГУР.

Раніше в ОТУ "Харків" розповідали, що у Вовчанську Харківської області ЗСУ вже кілька місяців тримали заблокованими російські війська на місцевому агрегатному заводі. Наприкінці серпня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповідав, що на агрегатному заводі у Вовчанську перебувало приблизно 40 російських військових, однак окупанти зазнали втрат.

Нагадаємо, командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР з позивним "Лінукс" розповів, що командування ЗС РФ тримало своїх підлеглих на заводі обманом, обіцяючи ротацію, прорив і підтримку. Коли хтось бунтував, то його вбивали. Кілька поранених росіян застрелилися, бо тривалий час не отримували медичної допомоги і їхній стан погіршувався.