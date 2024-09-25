Утікачів ліквідували: на заводі у Вовчанську взяли в полон близько 20 окупантів, — ГУР (відео)
За словами офіцера спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО, бій тривав понад тиждень, і попри значні руйнування, там усе ще можна тримати оборону. Зараз завод контролюють ЗСУ.
На Вовчанському агрегатному заводі під час операції спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України бійці взяли в полон близько двадцяти російських окупантів. Офіцер спецпідрозділу "Тимура" з позивним "Вікінг" поділився подробицями операції в ефірі національного телемарафону.
За його словами, бій тривав понад тиждень, супроводжувався інтенсивними обстрілами з боку ворога, який чинив значний опір.
"Сам противник на заводі чинив чималий опір, але врешті-решт ми вже завершили виконання завдання", — розповів розвідник.
Завдання було успішно виконано: кілька десятків окупантів були взяті в полон, а четверо, які намагалися втекти, знищені за межами заводу.
"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, кілька десятків знищено", — додав боєць.
За словами офіцера, хоч агрегатний завод і значною мірою зруйнований, там усе ще можна тримати оборону і сьогодні його передано під контроль Збройних сил України.
ЗСУ звільнили Вовчанський агрегатний завод
Українські спецпідрозділи ГУР успішно звільнили Вовчанський агрегатний завод, який перебував під контролем російських окупантів у Харківській області. Про завершення операції 24 вересня доповів командир спецпідрозділу Тимур начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову. У пресслужбі ГУР тоді повідомили, що операцію провели кілька спеціальних груп, включно зі "Стугну", "Парагоном", РДК, "Юнґером", БДК і "Терором". Операція тривала кілька місяців, з моменту, коли українські війська заблокували російські підрозділи на території заводу ще в червні. Протягом цього часу російські війська опинилися у скрутному становищі: вони ховалися на підприємстві, але постійно зазнавали ударів ЗСУ, що призвело до значних втрат.
Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що на заводі спочатку перебувало приблизно 40 російських військовослужбовців, багато з яких були поранені або вбиті. Логістичні проблеми у російських військ погіршили їхнє становище: брак медикаментів і продовольства, а також випадки отруєнь змушували окупантів здаватися в полон.