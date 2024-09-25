Беглецов ликвидировали: на заводе в Волчанске взяли в плен около 20 оккупантов, — ГУР (видео)
По словам офицера спецподразделения "Тимура" ГУР МО, бой длился больше недели, и несмотря на значительные разрушения, там все еще можно держать оборону. Сейчас завод контролируют ВСУ.
На Волчанском агрегатном заводе во время операции спецподразделения "Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины бойцы взяли в плен около двадцати российских оккупантов. Офицер спецподразделения "Тимура" с позывным "Викинг" поделился подробностями операции в эфире национального телемарафона.
По его словам, бой длился более недели, сопровождался интенсивными обстрелами со стороны врага, который оказывал значительное сопротивление.
"Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи", — рассказал разведчик.
Задача была успешно выполнена: несколько десятков оккупантов были взяты в плен, а четверо, которые пытались убежать, уничтожены за пределами завода.
"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено", — добавил боец.
По словам офицера, хоть агрегатный завод и в значительной мере разрушен, там все еще можно держать оборону и сегодня он передан под контроль Вооруженных сил Украины.
ВСУ освободили Волчанский агрегатный завод
Украинские спецподразделения ГУР успешно освободили Волчанский агрегатный завод, который находился под контролем российских оккупантов в Харьковской области. О завершении операции 24 сентября доложил командир спецподразделения Тимур начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову. В пресс-службе ГУР тогда сообщили, что операцию провели несколько специальных групп, включая "Стугну", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор". Операция длилась несколько месяцев, с момента, когда украинские войска заблокировали российские подразделения на территории завода еще в июне. В течение этого времени российские войска оказались в тяжелом положении: они прятались на предприятии, но постоянно подвергались ударам ВСУ, что привело к значительным потерям.
Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что на заводе первоначально находилось около 40 российских военнослужащих, многие из которых были ранены или убиты. Логистические проблемы у российских войск усугубили их положение: нехватка медикаментов и продовольствия, а также случаи отравлений вынуждали оккупантов сдаваться в плен.