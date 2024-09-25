Операция планировалась очень тщательно: в ВСУ рассказали, как освобождали агрегатный завод в Волчанске

В районе агрегатного завода нет переправ, но украинские защитники смогли перебраться через реку для освобождения завода, рассказывают в ВСУ.

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Операция по освобождению агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области Силами обороны готовилась тщательно и заранее. Об этом Суспильному 25 сентября рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

По его словам, длительное время агрегатный завод был ловушкой для россиян, там заблокированы отдельные подразделения ВС РФ.

"Россияне пытались деблокировать свои группировки и им это не удавалось, потому что каждый раз, когда они это делали, все их попытки продвинуться были ликвидированы. Уничтожалось все, что двигалось в сторону агрегатного завода. Эта операция планировалась заранее очень тщательно, очень сложная операция, много вопросов, на которые сейчас нельзя дать ответы в публичном пространстве", — рассказал военный.

Он подчеркнул, что в районе агрегатного завода нет переправ, но украинские защитники смогли перебраться через реку для освобождения завода.

"Там река Волчья разделяет, там нет нормальных переправ, но наши силы это сделали. Это важное достижение", — рассказал Олесь Маляревич.

РДК сообщили, что участие в освобождении агрегатного завода в Волчанске принимали участие Российский добровольческий корпус, подразделения "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК и "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

Завод находился под контролем ВС РФ с мая.

Напомним, что 25 июня в ВСУ подтвердили блокирование ВС РФ в районе Волчанского агрегатного завода. Впрочем, отметили, что для врага ситуация там не критическая — логистику враг наладил с помощью дронов, с которых скидывает БК, воду и еду

17 июня стало известно, что заблокированными на заводе остались около 400 российских оккупантов.