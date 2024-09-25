Операція планувалася дуже ретельно: в ЗСУ розповіли, як звільняли агрегатний завод у Вовчанську

У районі агрегатного заводу немає переправ, але українські захисники змогли перебратися через річку задля звільнення заводу, розповідають у ЗСУ.

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Операція зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині Силами оборони готувалася ретельно та заздалегідь. Про це Суспільному 25 вересня розповів заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

За його словами, тривалий час агрегатний завод був пасткою для росіян, там заблоковані окремі підрозділи ЗС РФ.

"Росіяни намагалися деблокувати свої угруповання, та їм це не вдавалося, бо щоразу, коли вони це робили, всі їхні намагання просунутися були ліквідовані. Знищувалося все, що рухалося у бік агрегатного заводу. Ця операція планувалася заздалегідь дуже ретельно, дуже складна операція, багато питань, на які зараз не можна дати відповіді у публічному просторі", — розповів військовий.

Він наголосив, що в районі агрегатного заводу немає переправ, але українські захисники змогли перебратися через річку задля звільнення заводу.

"Там річка Вовча, де немає нормальних переправ, але наші сили це зробили. Це важливе досягнення", — розповів Олесь Маляревич.

РДК повідомили, що участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську брали участь Російський добровольчий корпус, підрозділи "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК і "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

Завод перебував під контролем ЗС РФ із травня.

Нагадаємо, що 25 червня в ЗСУ підтвердили блокування ЗС РФ в районі Вовчанського агрегатного заводу. Втім, зазначили, що для ворога ситуація там не критична — логістику ворог налагодив за допомогою дронів, з яких скидає БК, воду та їжу

17 червня стало відомо, що заблокованими на заводі залишилися близько 400 російських окупантів.