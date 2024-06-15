Патової ситуації немає: боєць ЗСУ розповів про блокування ЗС РФ на Агрегатному заводі у Вовчанську

Російські окупанти раніше використовували одну з вулиць міста, щоб пройти до заводу. Зараз її взяли під контроль бійці Сил оборони, повідомив "Осман".

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В ЗСУ підтвердили блокування російських військ в районі Вовчанського агрегатного заводу. Втім, для ворога ситуація там не критична. Про це 15 червня у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"По Агрегатному заводу у Вовчанську. Насправді п**ари заблоковані там вже 5-й день, до цього вони заходили туди через одну вулицю, потім хлопці штурманули її і виставили декілька СП, через які п**ари пройти не можуть", — розповів він.

Український захисник додав, що блокування окупантів на Агрегатному заводі суттєво на ситуацію не вплинуло.

"Логістику ворог налагодив за допомогою дронів, з яких кидає БК, воду та їжу, патової ситуації для них немає, бо навіть ті заблоковані п**ари для їхнього командування нічого не означають", — розповів "Осман".

У Генштабі ЗСУ ситуацію щодо блокування ЗС РФ у Вовчанську поки не коментували.

Нагадаємо, що 14 червня роспабліки почали поширювати інформацію, що підрозділи ЗС РФ Сили оборони заблокували на Агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині.

11 червня в Міноборони РФ заявили про звільнення села Тимківка у Куп'янському районі Харківської області. Виявилося, що такого села не існує вже 40 років.