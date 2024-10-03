У Куп'янську на Харківщині вже не залишилось жодного цілого будинку, — начальник РВА
Підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше, констатував керівник району Андрій Канашевич. На правому березі Куп'янська досі живуть близько 3 тисяч осіб.
У місті Куп'янськ Харківської області вже не залишилося жодного цілого будинку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Він розповів, що у місті вже немає жодного цілого будинку.
"Як мінімум — немає вікон. Є пошкодження дахів, стін", — зазначив посадовець, додавши, що це вже не той Куп'янськ, яким він був після деокупації два роки тому.Важно
Постійні масовані обстріли російських військ, за його словами, не дозволяють позбавитися наслідків, які окупанти завдали раніше.
І хоча підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше, комунальники намагаються якомога швидше відновлювати світло та газ, вода є, — сказав керівник району.
Попри оголошену обов’язкову евакуацію, у місті ще залишаються люди. До російського вторгнення населення Куп'янська складало 27 тисяч осіб, наразі ж, за словами Канашевича, на правому березі міста ще живуть близько 3 тисяч осіб.
Як, у свою чергу, інформує Харківська обласна прокуратура, 3 жовтня ворог неодноразово бив по Куп'янську. Внаслідок обстрілу, який відбувся близько 9:40, пошкоджено будівлю навчального закладу. Орієнтовно о 12:30 ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджень зазнав житловий багатоквартирний будинок.
Крім того, близько 15:00 збройні сили РФ вдарили по Куп’янську дроном, внаслідок чого пошкоджено зупинку громадського транспорту. Зазнали поранень двоє мирних мешканців — 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталено до лікарні.
Нагадаємо, 9 вересня, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-1500 на центральний ринок у середмістя Куп’янська Харківської області, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у 3-х магазинах.
Наприкінці серпня росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Було пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, поранення різної тяжкості отримала 21 людина.