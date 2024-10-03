У Куп'янську на Харківщині вже не залишилось жодного цілого будинку, — начальник РВА

Підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше, констатував керівник району Андрій Канашевич. На правому березі Куп'янська досі живуть близько 3 тисяч осіб.

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У місті Куп'янськ Харківської області вже не залишилося жодного цілого будинку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він розповів, що у місті вже немає жодного цілого будинку.

"Як мінімум — немає вікон. Є пошкодження дахів, стін", — зазначив посадовець, додавши, що це вже не той Куп'янськ, яким він був після деокупації два роки тому.

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Постійні масовані обстріли російських військ, за його словами, не дозволяють позбавитися наслідків, які окупанти завдали раніше.

І хоча підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше, комунальники намагаються якомога швидше відновлювати світло та газ, вода є, — сказав керівник району.

Попри оголошену обов’язкову евакуацію, у місті ще залишаються люди. До російського вторгнення населення Куп'янська складало 27 тисяч осіб, наразі ж, за словами Канашевича, на правому березі міста ще живуть близько 3 тисяч осіб.

Як, у свою чергу, інформує Харківська обласна прокуратура, 3 жовтня ворог неодноразово бив по Куп'янську. Внаслідок обстрілу, який відбувся близько 9:40, пошкоджено будівлю навчального закладу. Орієнтовно о 12:30 ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджень зазнав житловий багатоквартирний будинок.

Крім того, близько 15:00 збройні сили РФ вдарили по Куп’янську дроном, внаслідок чого пошкоджено зупинку громадського транспорту. Зазнали поранень двоє мирних мешканців — 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталено до лікарні.

Нагадаємо, 9 вересня, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-1500 на центральний ринок у середмістя Куп’янська Харківської області, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у 3-х магазинах.

Наприкінці серпня росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Було пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, поранення різної тяжкості отримала 21 людина.