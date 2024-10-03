В Купянске на Харьковщине уже не осталось ни одного целого дома, — начальник РВА

Поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее, констатировал руководитель района Андрей Канашевич. На правом берегу Купянска до сих пор живут около 3 тысяч человек.

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В городе Купянск Харьковской области уже не осталось ни одного целого дома. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник районной военной администрации Андрей Канашевич.

Он рассказал, что в городе уже нет ни одного целого дома.

"Как минимум — нет окон. Есть повреждения крыш, стен", — отметил чиновник, добавив, что это уже не тот Купянск, каким он был после деоккупации два года назад.

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Постоянные массированные обстрелы российских войск, по его словам, не позволяют избавиться от последствий, которые оккупанты нанесли ранее.

И хотя поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее, коммунальщики стараются как можно быстрее восстанавливать свет и газ, вода есть, — сказал руководитель района.

Несмотря на объявленную обязательную эвакуацию, в городе еще остаются люди. До российского вторжения население Купянска составляло 27 тысяч человек, сейчас же, по словам Канашевича, на правом берегу города еще живут около 3 тысяч человек.

Как, в свою очередь, информирует Харьковская областная прокуратура, 3 октября враг неоднократно бил по Купянску. В результате обстрела, который состоялся около 9:40, повреждено здание учебного заведения. Ориентировочно в 12:30 враг ударил по городу ФАБ-250 с модулем УМПК. Повреждения получил жилой многоквартирный дом.

Кроме того, около 15:00 вооруженные силы РФ ударили по Купянску дроном, в результате чего повреждена остановка общественного транспорта. Получили ранения двое мирных жителей — 44-летний мужчина и 16-летняя девушка. Они госпитализированы в больницу.

Напомним, 9 сентября, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-1500 на центральный рынок в центре города Купянска Харьковской области, вызвав значительные разрушения инфраструктурных объектов и пожары в 3-х магазинах.

В конце августа россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Было повреждено 43 многоэтажных и частных дома, ранения различной тяжести получил 21 человек.