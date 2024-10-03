В Купянске на Харьковщине уже не осталось ни одного целого дома, — начальник РВА
Поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее, констатировал руководитель района Андрей Канашевич. На правом берегу Купянска до сих пор живут около 3 тысяч человек.
В городе Купянск Харьковской области уже не осталось ни одного целого дома. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник районной военной администрации Андрей Канашевич.
Он рассказал, что в городе уже нет ни одного целого дома.
"Как минимум — нет окон. Есть повреждения крыш, стен", — отметил чиновник, добавив, что это уже не тот Купянск, каким он был после деоккупации два года назад.Важно
Постоянные массированные обстрелы российских войск, по его словам, не позволяют избавиться от последствий, которые оккупанты нанесли ранее.
И хотя поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее, коммунальщики стараются как можно быстрее восстанавливать свет и газ, вода есть, — сказал руководитель района.
Несмотря на объявленную обязательную эвакуацию, в городе еще остаются люди. До российского вторжения население Купянска составляло 27 тысяч человек, сейчас же, по словам Канашевича, на правом берегу города еще живут около 3 тысяч человек.
Как, в свою очередь, информирует Харьковская областная прокуратура, 3 октября враг неоднократно бил по Купянску. В результате обстрела, который состоялся около 9:40, повреждено здание учебного заведения. Ориентировочно в 12:30 враг ударил по городу ФАБ-250 с модулем УМПК. Повреждения получил жилой многоквартирный дом.
Кроме того, около 15:00 вооруженные силы РФ ударили по Купянску дроном, в результате чего повреждена остановка общественного транспорта. Получили ранения двое мирных жителей — 44-летний мужчина и 16-летняя девушка. Они госпитализированы в больницу.
Напомним, 9 сентября, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-1500 на центральный рынок в центре города Купянска Харьковской области, вызвав значительные разрушения инфраструктурных объектов и пожары в 3-х магазинах.
В конце августа россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Было повреждено 43 многоэтажных и частных дома, ранения различной тяжести получил 21 человек.