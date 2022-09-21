После ВСУ приходят спасатели: как восстанавливают жизнь на деоккупированных территориях
Из Киева отправилась колонна спасателей ГСЧС, которые будут восстанавливать инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах.
Спасатели из Киева отправились на деоккупированные территории для восстановления местной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Фейсбуке.
41 спасатель ГСЧС отправились на освобожденные территории вместе с 12 единицами техники. Также в сведенном отряде будет 9 спасателей и 11 единиц техники от Киевского государственной горадминистрации.
"Мужчины и женщины улыбающейся и счастливые несмотря на то, что работать придется в усиленном режиме, делать все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить то, что разрушили россияне", — отметили в ГСЧС.
Также спасатели выразили надежду, что их действия помогут как можно скорее восстановить нормальные условия для жизни, которые пережили самые страшные времена.
Напомним, 20 сентября войска РФ нанесли удар по Бахмуту, в результате которого под завалом оказались люди.
16 сентября бойцы спецподразделения KRAKEN полностью освободили Купянск перейдя реку Оскол. Всего из-под российской оккупации вернули около 150 тысяч человек в Харьковской области.