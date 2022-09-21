После ВСУ приходят спасатели: как восстанавливают жизнь на деоккупированных территориях

Из Киева отправилась колонна спасателей ГСЧС, которые будут восстанавливать инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах.

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Спасатели из Киева отправились на деоккупированные территории для восстановления местной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Фейсбуке.

41 спасатель ГСЧС отправились на освобожденные территории вместе с 12 единицами техники. Также в сведенном отряде будет 9 спасателей и 11 единиц техники от Киевского государственной горадминистрации.

[ + – ] Спасатели ГСЧС

"Мужчины и женщины улыбающейся и счастливые несмотря на то, что работать придется в усиленном режиме, делать все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить то, что разрушили россияне", — отметили в ГСЧС.

[ + – ] В колонне будет 23 единицы спецтехники

Также спасатели выразили надежду, что их действия помогут как можно скорее восстановить нормальные условия для жизни, которые пережили самые страшные времена.

Напомним, 20 сентября войска РФ нанесли удар по Бахмуту, в результате которого под завалом оказались люди.

16 сентября бойцы спецподразделения KRAKEN полностью освободили Купянск перейдя реку Оскол. Всего из-под российской оккупации вернули около 150 тысяч человек в Харьковской области.