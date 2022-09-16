Бойцы KRAKEN форсировали Оскол и полностью освободили Купянск (видео)

В Купянск украинские военные зашли еще 10 сентября, до недавнего времени была деоккупирована только часть города из-за реки Оскол.

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Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN полностью освободили Купянск. Об этом сообщил один из командиров в телеграм-канале "Чили и Ко Харьков".

Подразделение KRAKEN форсировало реку Оскол, которое разделяет Купянск на две части. В ходе успешной операции им удалось выбить российских оккупантов из города. Теперь населенный пункт вернулся под полный контроль Украины.

"Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", — заявил Чили.

Купянск находился под оккупацией российских войск с 27 февраля. Он играл ключевую роль в снабжении оккупантов на Изюмском направлении благодаря железнодорожному узлу. Украинские военные зашли в Купянск в ходе контрнаступления на Харьковском направлении. 10 сентября военные вывели флаг Украины над горсоветом.

Напомним, ВСУ затрофеили российские высокоточные боеприпасы по 40 тысяч долларов каждый. ВС РФ бросили их вместе с другим различным вооружением. Военные из KRAKEN также используют канадские броневики Roshel Senator APC. Они впервые были замечены на поле боя.