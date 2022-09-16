Канадский броневик Roshel Senator впервые замечен на поле боя у бойцов KRAKEN

Бойцы спецподразделения украинской военной разведки использовали броневик в ходе контрнаступления в Балаклее.

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В ходе контрнаступательных действий ВСУ на Харьковском направлении впервые был замечен патрульный броневик Roshel Senator. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Канадский броневик Roshel Senator был замечен в использовании бойцов спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "KRAKEN". Также на фото вместе с броневиком был замечен МТ-ЛБ с установленной зениткой ЗУ-23-2.

Важно

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал передачу броневиков Roshel еще в апреле. Эти машины предназначены для правоохранителей и пограничников. Он способен выдерживать попадание снарядов калибром до 50 мм, его кузов способен защищать от взрывов. Также экипаж внутри защищен от химического и биологического оружия.

[ + – ] Десантное отделение Roshel

Основные характеристики Senator:

масса — 7,7-8,7 тонны

максимальная скорость — 110 км/ч

мощность двигателя — 400 л.с.

вооружение — возможна установка пулеметов калибром 7,62 или 12,7 мм или же 40-мм автоматических гранатомет

вместительность — до 12 бойцов

Напомним, Канада отправила сотни инструкторов в Британия для обучения бойцов ВСУ. Их будут обучать обращаться с оружием, оказывать первую помощь на поле боя и ряду других важных умений.

Также сообщалось, что ВСУ затрофеили российские выстрелы для танков по 40 тысяч долларов каждый. Они способны поражать технику на дистанции до 5 км.