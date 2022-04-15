Канада передаст Украине броневики и БТРы в рамках нового пакета помощи (фото)

В разговоре украинского президента с премьером Канады обсуждался вопрос передачи бронетехники и авиации, но по последней был отказ.

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Правительство Канады выделит на военную помощь Украине 500 млн долларов, в рамках которых может быть поставка БТР Senator APC. Об этом сообщает National Post.

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Как пишут в издании, в Канаде очень забюрократизированы процессы, которые бы позволили быстро поставлять Украине необходимое вооружение. На данный момент Оттава пребывает на завершающей стадии определения поставщика бронетехники. Ожидается, что БТРы будет поставлять компания Roshel, модель Senator APC.

Также Украина может получить 85 легких броневиков Coyote и 32 броневика скорой помощи Bison. Их Вооруженные силы Канады выводит из эксплуатации. Однако на данный момент решения о передачи списанной бронетехники украинской армии не принят.

В издании указывают, что украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо обращался с просьбой передать и авиацию, но получил отказ.

Senator APC — это БТР, разработанный для правоохранителей и пограничников. Он способен выдержать попадание снарядов до 50 мм, имеет взрывозащищенный кузов, а также защиту от химического и биологического оружия.

БТРы LAV-25 Coyote и Bison создаются силами компании General Dynamis Land Systems. Они могут изготавливаться в разных вариантах. Coyote производили в трех вариантах — с системой наблюдения, с дистанционным комплексом наблюдения или в варианте для разведывательного или командного пункта.

[ + – ] LAV-25 Coyote в базовой версии

Напомним, Австралия поставляет Украине 20 БТР Bushmaster. Первые из них уже прибыли в Польшу. Также Великобритания передаст Украине броневики Mastiff и Jackal.