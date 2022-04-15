Канада передасть Україні броньовики та БТРи в межах нового пакету допомоги (фото)

У розмові українського президента з прем'єром Канади обговорювалося питання передачі бронетехніки й авіації, але щодо останньої була відмова.

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Уряд Канади виділить на військову допомогу Україні 500 млн доларів, у межах яких може бути постачання БТР Senator APC. Про це повідомляє National Post.

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Як пишуть у виданні, у Канаді дуже забюрократизовані процеси, які дозволили б швидко постачати Україні необхідне озброєння. Наразі Оттава перебуває на завершальній стадії визначення постачальника бронетехніки. Очікується, що БТР поставлятиме компанія Roshel, модель Senator APC.

Також Україна може отримати 85 легких броневиків Coyote і 32 броневики швидкої допомоги Bison. Їх Збройні сили Канади виводять із експлуатації. Проте наразі рішення про передачу списаної бронетехніки українській армії не ухвалено.

У виданні вказують, що український президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Канади Джастіном Трюдо звертався з проханням передати й авіацію, але отримав відмову.

Senator APC – це БТР, розроблений для правоохоронців і прикордонників. Він здатний витримати влучення снарядів до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також захист від хімічної та біологічної зброї.

БТРи LAV-25 Coyote і Bison створюються силами компанії General Dynamis Land Systems. Вони можуть виготовлятися в різних випадках. Coyote виробляли в трьох варіантах — зі системою спостереження, з дистанційним комплексом спостереження або у варіанті для розвідувального чи командного пункту.

[ + – ] LAV-25 Coyote у базовій версії

Нагадаємо, Австралія постачає Україні 20 БТР Bushmaster. Перші з них уже прибули в Польщу. Також Великобританія передасть Україні броньовики Mastiff і Jackal.