Приближая победу: военная помощь Канады Украине

Канада стала первой страной, которая поставила Украине управляемые артиллерийские снаряды: для использования со 155-мм гаубицами, поставленными Западом, украинцы получили снаряды M982 Excalibur с GPS-наведением.

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Как и многие другие страны-члены НАТО, Канада внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины после вторжения России в феврале 2022 года.

Канадская помощь на сегодняшний день включает 39 новых бронированных машин боевой поддержки, 8 новых ББМ Roshel Senator, 4 буксируемые гаубицы M777 и 4600 единиц противотанкового оружия. Канада также стала первой страной, поставившей Украине управляемые артиллерийские снаряды: для использования со 155-мм гаубицами, поставленными Западом, украинцы получили определенное количество снарядов M982 Excalibur с GPS-наведением.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященный канадской помощи Украине.

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Решение поставить Украине совершенно новые боевые бронированные машины (ББМ) заметно отличает Канаду от большинства других стран, поставлявших Украине тяжелое вооружение. В конце 2022 года Канада передаст 39 бронированных боевых машин поддержки LAV 6 (ACSV). ACSV выпускается в нескольких вариантах, но Украина, скорее всего, получит модель БТР. Предыдущая попытка отправить Украине 25 БТР Piranha, на которых базируется LAV/ACSV, провалилась после того, как Швейцария наложила вето на просьбу Дании об их поставке.

Еще одна упущенная из виду область поддержки – это передача множества инфракрасных турелей прямого обзора (FLIR) Wescam MX-15D для украинских ударных БПЛА Bayraktar TB2. Решение передать Украине турели Wescam MX-15D для Bayraktar TB2 турецкого производства весьма иронично, поскольку в настоящее время Турция находится под санкциями за поставку ТВ2, оснащенных турелями MX-15D, в Азербайджан. Несмотря на введение санкций против Турции, Канада также провела собственную кампанию по сбору средств для приобретения TB2 от имени Украины.

Будущее дальнейшей военной помощи Канады Украине пока не определено. Пополнение парка БПЛА TB2 в Украину может привести к тому, что Канада предоставит больше турелей Wescam MX-15D FLIR. Развитая промышленность страны позволяет Канаде поставлять машины типы ACSV и Roshel Senator без ущерба для собственного военного потенциала. Канада также располагает запасами модернизированных БТР M113, которые в один прекрасный день могут быть переданы Украине. Учитывая, что конфликт перешел в решающую фазу, а совокупный вклад пожертвований союзников уже заметен на поле боя, Канада, несомненно, найдет другие способы поддержать все более сильную Украину.

[ + – ] Бронированная машина боевой поддержки LAV 6

В приведенном ниже списке мы попытались собрать военную технику, поставленную или обещанную Канадой Украине за время российского вторжения в 2022 году. Данные в основном были опубликованы правительством Канады. Список отсортирован по категориям вооружений.

Буксируемые гаубицы

4 155-мм M777 [апрель 2022] (включая нераскрытое количество снарядов M982 Excalibur с GPS-наведением)

Бронетранспортеры (БТР)

39 бронированных машин боевой поддержки (ACSV) [Будет поставлено]

Бронеавтомобили пехоты

8 Roshel Senator [май 2022 г.]

Инфракрасные турели переднего обзора (FLIR)

Wescam MX-15Ds [Поставляются с марта 2022 года и далее] (Для БПЛА Bayraktar TB2)

Противотанковое вооружение

100 безоткатных орудий Carl Gustaf M2 [март 2022 г.]

4500 противотанковых орудий M72 LAW [март 2022]

Оружие

Снайперские винтовки [февраль или март 2022]

Карабины [февраль или март 2022]

Пулеметы [февраль или март 2022]

Пистолеты [февраль или март 2022]

Боеприпасы

Снаряды с GPS-наведением M982 Excalibur для гаубицы M777 [апрель 2022 г.]

20000 155-мм снарядов для гаубицы M777 [апрель 2022]

2000 84-мм снарядов для Carl Gustaf M2 [март 2022]

7500 ручных гранат C13 [март 2022 г.]

1,5 миллиона патронов [февраль или март 2022 г.]

Военное снаряжение

Шлемы CG634 [март 2022]

Бронежилеты [март 2022]

1600 противоосколочных бронежилетов [март 2022]

Противогазы [март 2022]

Очки ночного видения [март 2022]

Оборудование для индивидуальной защиты и перевозки грузов [февраль или март 2022]

Разное оборудование

10 155-мм стволов (для гаубиц M777) [июнь 2022 г.]

Оборудование для наблюдения и разведки [февраль или март 2022 г.]

390000 сухих пайков (MRE) [март 2022 г.]

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