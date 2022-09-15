Наближаючи перемогу: військова допомога Канади Україні

Канада стала першою країною, яка надіслала Україні керовані артилерійські снаряди: для використання зі 155-мм гаубицями, наданими Заходом, українці отримали снаряди M982 Excalibur із GPS-наведенням.

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Як і багато інших країн-членів НАТО, Канада зробила значний внесок у зміцнення обороноздатності України після вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Канадська допомога на сьогодні включає 39 нових броньованих машин бойової підтримки, 8 нових ББМ Roshel Senator, 4 буксировані гаубиці M777 та 4600 одиниць протитанкової зброї. Канада також стала першою країною, яка надіслала Україні керовані артилерійські снаряди: для використання зі 155-мм гаубицями, наданими Заходом, українці отримали певну кількість снарядів M982 Excalibur із GPS-наведенням.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячений канадській допомозі Україні.

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Рішення надіслати Україні абсолютно нові бойові броньовані машини (ББМ) помітно відрізняє Канаду від більшості інших країн, які постачали Україні важке озброєння. В кінці 2022 Канада передасть 39 броньованих бойових машин підтримки LAV 6 (ACSV). ACSV випускається у кількох варіантах, але Україна, швидше за все, отримає модель БТР. Попередня спроба відправити Україні 25 БТР Piranha, на яких базується LAV/ACSV, провалилася після того, як Швейцарія наклала вето на прохання Данії про їхнє постачання.

Ще одна втрачена область підтримки — це передача безлічі інфрачервоних турелів прямого огляду (FLIR) Wescam MX-15D для українських ударних БПЛА Bayraktar TB2. Рішення передати Україні турелі Wescam MX-15D для Bayraktar TB2 турецького виробництва є дуже іронічним, оскільки зараз Туреччина перебуває під санкціями за постачання ТВ2, оснащених турелями MX-15D, в Азербайджан. Незважаючи на запровадження санкцій проти Туреччини, Канада також провела власну кампанію зі збирання коштів для придбання TB2 від імені України.

Майбутнє подальшої військової допомоги Канади Україні поки що не визначено. Поповнення парку БПЛА TB2 в Україну може призвести до того, що Канада надасть більше турелей Wescam MX-15D FLIR. Розвинена промисловість країни дозволяє Канаді постачати машини типи ACSV і Roshel Senator без шкоди для власного військового потенціалу. Канада також має запаси модернізованих БТР M113, які одного прекрасного дня можуть бути передані Україні. Враховуючи, що конфлікт перейшов у вирішальну фазу, а сукупний внесок пожертв союзників уже помітний на полі бою, Канада, безперечно, знайде інші способи підтримати дедалі сильнішу Україну.

[ + – ] Броньована машина бойової підтримки LAV 6

У наведеному нижче списку ми спробували зібрати військову техніку, надіслану чи обіцяну Канадою Україні за час російського вторгнення у 2022 році. Дані переважно були опубліковані урядом Канади. Список сортовано за категоріями озброєнь.

Буксировані гаубиці

4 155-мм M777 [квітень 2022] (включаючи нерозкриту кількість снарядів M982 Excalibur із GPS-наведенням)

Бронетранспортери (БТР)

39 броньованих машин бойової підтримки (ACSV) [Будуть надані]

Бронеавтомобілі піхоти

8 Roshel Senator [травень 2022 р.]

Інфрачервоні турелі переднього огляду (FLIR)

Wescam MX-15Ds [Постачаються з березня 2022 року і далі] (Для БПЛА Bayraktar TB2)

Протитанкове озброєння

100 безвідкатних гармат Carl Gustaf M2 [березень 2022 р.]

4500 протитанкових гармат M72 LAW [березень 2022 р.]

Зброя

Снайперські гвинтівки [лютий або березень 2022]

Карабіни [лютий або березень 2022]

Кулемети [лютий або березень 2022]

Пістолети [лютий або березень 2022]

Боєприпаси

Снаряди з GPS-наведенням M982 Excalibur для гаубиці M777 [квітень 2022 р.]

20000 155-мм снарядів для гаубиці M777 [квітень 2022]

2000 84-мм снарядів для Carl Gustaf M2 [березень 2022]

7500 ручних гранат C13 [березень 2022 р.]

1,5 мільйона набоїв [лютий або березень 2022 р.]

Військове спорядження

Шоломи CG634 [березень 2022]

Бронежилети [березень 2022]

1600 протиосколкових бронежилетів [березень 2022]

Протигази [березень 2022]

Окуляри нічного бачення [березень 2022]

Устаткування для індивідуального захисту й перевезення вантажів [лютий або березень 2022]

Різне обладнання

10 155-мм стволів (для гаубиць M777) [червень 2022 р.]

Устаткування для спостереження та розвідки [лютий або березень 2022 р.]

390 000 сухих пайків (MRE) [березень 2022 р.]

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