Вітрила свободи. Військова допомога Нідерландів Україні

Нідерланди були однією з перших європейських країн, які пообіцяли Україні значну військову допомогу ще тоді, коли Росія почала нарощувати свої збройні сили на кордоні.

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Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячений допомозі Україні від Нідерландів.

Через кілька днів після початку вторгнення РФ Нідерланди швидко оголосили про подальшу військову допомогу, яка включала 50 пускових установок ПЗРК FIM-92 Stinger із 200 ракетами та 50 протитанкових гармат Panzerfaust 3 із 400 ракетами. Трохи пізніше Міністерство оборони Нідерландів заявило, що більше не надаватиме детальної інформації про постачання зброї в Україну.

Проте можна з упевненістю сказати, що потік військової допомоги Україні тривав безперервно, а подробиці про додаткові постачання зброї, що включали розвідувальні БПЛА та навіть протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon, не раз потрапляли в публічну сферу. У квітні 2022 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Нідерланди почнуть постачання в Україну важкого озброєння, включаючи 8 самохідних знарядь PzH 2000 і невідому кількість бронетранспортерів YPR-765.

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БТР YPR-765 надійшли на озброєння новостворених механізованих бригад України для використання в наступних діях на території окупованої Росією України. Приклад їхнього застосування всі ми побачили 29 серпня 2022 року, коли українська армія розпочала наступ із метою деокупації частини Херсонської області. БТР YPR-765 поряд із BMC Kirpi MRAP із Туреччини стали основним засобом пересування для українських солдатів, що борються в регіоні. Транспортування піхоти широкими відкритими рівнинами ближче до російських позицій — небезпечне завдання. Наразі відомо про втрату двох YPR-765, що беруть участь у наступі.

Громадянські ініціативи Нідерландів також зробили важливий внесок у військову допомогу Україні. Zeilen van Vrijheid ("Вітрила свободи") — одна з організацій, яка збирає кошти для України. Завдяки їхнім зусиллям станом на початок вересня 2022 року в Україну вже було відправлено 88 машин швидкої допомоги, 2 вантажівки Unimog, 1 пожежну машину та до 2000 велосипедів. Хоча машини швидкої допомоги здебільшого призначені для цивільного населення, деякі з них у військовому камуфляжі використовуються під час евакуації та лікування поранених українських солдатів. Усе це так чи інакше посилює здатність України продовжувати опір.

Залежно від кількості YPR-765, переданих Україні, нідерландські запаси надлишкового важкого озброєння або вичерпані, або незабаром закінчаться. Тим не менш, у майбутньому допомога може включати позашляховики Mercedes-Benz 290GD 4x4, які незабаром отримають заміну в нідерландській армії. Ці машини не броньовані, але це не завадило Франції надіслати значну кількість аналогічних позашляховиків Peugeot P4 в Україну. Вони мають гарну прохідність і придатні для використання в якості збройової платформи або просто транспорту, ці машини, безумовно, кращі за легкові автомобілі, які часто стають тимчасовою альтернативою.

Крім того, можна знайти доводи на користь передачі 155-мм гаубиць FH-70, що буксируються. 15 таких гаубиць Нідерланди придбали в 1990 році для тренувань голландських артилеристів, доки їхні гаубиці M114 проходили модернізацію. Ці знаряддя використовувалися до 2001 року, потім були передані на зберігання та зрештою виставлені на продаж. На той час покупець на них так і не знайшовся через відносно застарілу конструкцію. FH-70 можуть стріляти всіма європейськими й американськими 155-мм снарядами. Невелика кількість FH-70 вже була надана Україні Естонією та Італією, які досі експлуатують такі гаубиці.

[ + – ] Потік військової допомоги Україні тривав безперервно

Нідерланди також можуть продовжити підтримку Збройних сил України, купуючи озброєння від імені України або навіть надаючи фінансування, на яке Україна може закуповувати системи озброєння в оборонних компаній інших країн. Хоч би які кроки робилися в майбутньому для подальшого зміцнення обороноздатності України, можна з упевненістю сказати, що Нідерланди твердо вирішили не ухилятися від своїх обов'язків ні як член НАТО, ні як суверенна країна, яка обстоює право інших на самовизначення.

У наведеному нижче списку зроблено спробу простежити за військовою технікою, надсіланою або обіцяною Нідерландами Україні за час російського вторгнення у 2022 році. У зв'язку з конфіденційним характером деяких поставок усі цифри відбивають лише нижню межу загального обсягу постачання. Цей список оновлюватиметься з метою виявлення нових фактів військової підтримки.

Протикорабельні ракети

AGM-84 Harpoon (ракети) [червень 2022]

Самохідна артилерія

8 155-мм PzH 2000s [квітень 2022. Навчання завершено в травні 2022 року. Постачання в Україну з червня 2022 року]

Бронетранспортери (БТР)

YPR-765 [травень 2022 р.]

Розвідувальні БПЛА

БПЛА [квітень чи травень 2022 року]

Автономні підводні апарати

2 автономні підводні апарати SeaFox для пошуку мін [березень або квітень 2022 р.]

РЛС і радари

5 РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 Firefinder [постачається з квітня 2022 року]

2 радари наземного спостереження Thales Squire [постачається з квітня 2022 року й далі]

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК)

50 пускових установок FIM-92 Stinger [постачається з березня 2022 року й далі]

Стрілецька зброя

50 РПГ Panzerfaust 3 [постачається з березня 2022 року й далі]

10 снайперських гвинтівок Barrett M82.50 BMG [березень 2022 р.]

90 снайперських гвинтівок Accuracy International AX308 [березень 2022 р.]

Боєприпаси

50 набоїв DM72A1 (PzF 3-IT) для Panzerfaust 3 [березень 2022 р.]

200 ракет Stinger [квітень 2022 р.]

30000 патронів калібру 7,62 мм і 12,7 мм [березень 2022] (для снайперських і протитанкових гвинтівок AX408 і M82)

Різне обладнання

3000 шоломів Gevechtshelm Composiet M95 [березень чи квітень 2022]

Шоломи STRONG [червень 2022]

2000 бронежилетів [березень чи квітень 2022 і червень 2022]

30 ручних міношукачів [березень 2022]

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