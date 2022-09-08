За НАТО, за праве діло: допомога Фінляндії Україні

Із перших днів повномасштабної війни Фінляндія постачає Україні різне озброєння. ЗСУ отримали міномети, шоломи, зенітні установки й іншу зброю на загальну суму понад 88 млн євро.

Фінляндія відома тим, що є найщасливішою країною у світі, а ще славиться найкращою у світі системою освіти, найкрутішою прем'єр-міністеркою (Санна Марін) і небажанням хвалитися своєю допомогою іншим країнам. Остання обставина ускладнює точний аналіз фінської військової підтримки України. Відомо лише те, що Фінляндія зобов'язалася надати першу партію військової допомоги вже до 27 лютого. З того часу в Україну відправили ще щонайменше шість партій військових вантажів. На початок липня 2022 року військова допомога Фінляндії становила понад 88 мільйонів євро.

Фокус переклав новий матеріал Стейна Мітцера та Юста Оліманса про військову допомогу України з Фінляндії.

Цікаво, що перші фото озброєнь, надісланих Фінляндією та використовуваних українськими військами, з'явилися лише в серпні 2022 року. Це були 120-мм важкі міномети KRH 85 92 і 23-мм зенітні установки ItK 61 (ZU-23), взяті з резервних запасів Сил оборони Фінляндії. Оскільки Фінляндія оголосила про вміст перших двох партій військової допомоги, обіцяних у лютому, відомо про постачання 1500 протитанкових гранатометів 66 Kes (M72 LAW) і 2500 автоматів, а також 2000 касок і 2000 бронежилетів.

[ + – ] Зенітні установки ItK 61 (ЗУ-23)

Які ще види озброєнь надіслали в Україну, наразі невідомо. Серед варіантів — 152-мм самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", артилерія, що буксирується, безвідкатні протитанкові гармати, а також стрілецька зброя та ручні гранати. Фінляндія продовжує експлуатувати безліч інших систем радянського виробництва, які також стоять на озброєнні української армії. Але більшість цих типів озброєнь або активно використовують фінські військові, або вони зберігаються в резерві на випадок потенційного конфлікту на кордонах Фінляндії, що ускладнює зусилля щодо їхнього постачання в Україну.

Найбільшу користь Україні, напевно, принесе інша система озброєння, що походить із Росії. Фінляндія отримала свої "Бук-М1" (ІТО-96) від Росії в середині та наприкінці 1990-х років за рахунок погашення російського боргу, але з тих пір замінила їх норвезькою системою NASAMS II. Останнє практичне використання фінських "Бук-М1" відбулося у 2015 році, коли одну з ракет системи 9М38 підірвали для імітації ракети, яка збила рейс MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines. Нагадуємо, що цей рейс збила над Східною Україною російська армійська система "Бук-М1" у липні 2014 року.

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Хоча "Бук-М1" (ITO 96) зняли з озброєння сил оборони Фінляндії, їх підтримують у робочому стані для використання у воєнний час у резервних силах. Завдяки своїй мобільності й можливості автономного запуску, що забезпечується вбудованим радаром, він усе ще здатний багато на що навіть у сучасних умовах радіоелектронної боротьби й інтенсивного режиму бойових дій SEAD/DEAD, що робить його розумним вибором для зберігання в оперативному резерві. Якщо фінські "Бук-М1" та/або відповідні ракети ще не потрапили в Україну, їхнє постачання стане великою підмогою, позбавивши Росію повного контролю над повітряним простором України в обмін на дуже незначні фінансові витрати для Фінляндії. Вкладення сил і коштів в Україну — гарний спосіб показати, що Фінляндія готова виконати зобов'язання, взяті на себе різними членами НАТО, оскільки вона готується до вступу в альянс і очікує на ратифікацію обраними державами.

У наведеному нижче списку ми спробували перерахувати військову техніку, надіслану чи обіцяну Україні Фінляндією. Список сортований за категоріями озброєнь (із зазначенням країни походження). У зв'язку з конфіденційним характером фінських постачань зброї цифри є лише нижньою межею загального обсягу постачань. Медичні товари в цей список не включені. Цей список оновлюватиметься з оприлюдненням подальшої військової підтримки.

Зенітні установки (ЗУ)

23 ІТК 61 "Сергій" (ЗУ-23) [серпень 2022]

Тяжкі міномети

120 Krh 85 92s [серпень 2022]

Стрілецька зброя

1500 протитанкових гармат 66 КЕС (M72 LAW) [березень 2022]

2500 штурмових гвинтівок [березень 2022]

Боєприпаси

155-мм артилерійські снаряди 155 tkr88 [травень 2022]

150 000 патронів калібру 7,62 мм [березень 2022] (для штурмових гвинтівок, надісланих Фінляндією)

Різне

2000 шоломів [березень 2022]

2000 куленепробивних жилетів [березень 2022]

70 000 готових до вживання сухих пайків (MRE) [березень 2022]

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