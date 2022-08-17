Вікінги за перемогу: постачання зброї з Норвегії в Україну

Хоча навколо України згуртувалася велика частина Європи, щоб допомогти боротися з російською армією, увага переважно прикута до допомоги з боку Великобританії та Німеччини. Набагато менше пишуть про зусилля таких країн, як Норвегія, Швеція та Фінляндія. Хоча важливо не забувати внесок у посилення ЗСУ і цих країн.

Норвегія пообіцяла надати першу партію військової допомоги лише через кілька днів після вторгнення Росії в Україну, порушивши тим самим 60-річну заборону експорту зброї в зони активних військових дій. Це постачання, яке прибуло в Україну на початку березня, складалося з 2000 протитанкових знарядь M72 LAW, 5000 касок та 1500 бронежилетів. У наступні місяці до України надійшла ще одна партія з 2000 одиниць M72 LAW та 100 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Mistral 2. Принаймні деякі з "Містралей-2" згодом були встановлені на пікапи, щоб зробити їх пересувними.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса про допомогу Норвегії для України.

Найзначнішим виявом підтримки України з боку Норвегії на сьогодні є постачання 22 155-мм самохідних знарядь M109A3GN, здійснене у травні 2022 року. M109A3GN — це модернізація M109A3 1990-х років, яка вперше надійшла на озброєння норвезької армії наприкінці 1960-х років. Хоча M109A3GN старша за гаубиці PzH 2000, що поставляються Німеччиною та Нідерландами, вона все ще залишається потужною системою, здатною стріляти на максимальну дальність 25 км (або 30 км при використанні реактивних снарядів). До того ж вік цих знарядь із лишком компенсується їх кількістю: 22 M109A3GN стали вагомим поповненням артилерійського арсеналу України.

[ + – ] Поставлена з Норвегії M109A3GN в Україні.

Замість того, щоб залишати свої застарілі РСЗВ припадати пилом на складах, як це робить Франція, Норвегія уклала угоду з Великобританією про постачання британській армії трьох M270, щоб британці могли передати Україні три своїх сучасніших M270B1. За цим хитрим обхідним маневром відбулося оголошення про передачу Україні чотирнадцяти бронемашин піхоти (IMV) Iveco LAV III наприкінці липня 2022 року. Норвегія також поставить Україні дві батареї зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, які придбали Сполучені Штати. Дальність ракети AIM-120C в 25 км і більше дозволяє уражати цілі, що високо літають.

Приватні ініціативи норвезьких громадян також зробили суттєвий внесок. Організація Veteran Aid Ukraine збирає кошти для українців: завдяки їхнім зусиллям в Україну вже вирушили два БПЛА Aeryon SkyRanger R60 VTOL. У березні члени організації приїжджали до України з гуманітарною допомогою, як-от підгузки, дитячі суміші, ковдри та консерви, а також генератор для лікарні у Львові. У липні 2022 року норвезькі ветерани повернулися до України. Цього разу, крім іншого, вони привезли з собою тепловізійні приціли для зброї та чотири невеликі безпілотники.

Незважаючи на те, що запаси надлишкового важкого озброєння Норвегії практично вичерпані, країна, швидше за все, продовжуватиме підтримувати українську армію — наприклад, надаючи фінансування, на яке Україна може закуповувати системи озброєння в оборонних компаній інших країн. Передача додаткових самохідних знарядь M109A3GN(M), бронемашин Iveco LAV III або навіть БТР M113 також можлива, хоча це залежатиме від їхнього стану та здатності Норвегії швидко замінити цю техніку на озброєнні норвезької армії.

[ + – ] Норвезькі Iveco LAV стоять на складі

У наведеному нижче списку ми спробували відстежити військову техніку, поставлену чи обіцяну Норвегією під час російського вторгнення в Україну 2022 року. Список сортований за категоріями озброєнь. Через конфіденційний характер деяких поставок зброї зазначено лише нижню межу загального обсягу поставленого озброєння. Цей список буде оновлюватися в міру оголошення або розкриття інформації про подальшу військову підтримку.

Постачання зброї в Україну: військова техніка, яку Норвегія передала ЗСУ

Зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" (ЗРК)

2 батареї NASAMS [будуть поставлені] (Закуплені США у норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace)

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ)

3 РСЗВ M270 (поставлені до Великобританії, щоб британська армія могла передати Україні три більш сучасні M270B1)

Самохідна артилерія

22 155-мм M109A3GN [травень 2022 р.]

Бронемашини піхоти (IMV)

14 Iveco LAV III [будуть поставлені]

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК)

100 Mistral 2s [квітень 2022 р.]

Безпілотні літальні апарати (БПЛА)

2 Aeryon SkyRanger R60s [квітень 2022] (пожертвувані норвезькими ветеранами)

Протитанкове озброєння

4000 NM72F1 (M72 LAW) [березень та квітень 2022 р.]

Різне обладнання

5000 касок HJELM [лютий 2022]

1500 куленепробивних жилетів [лютий 2022]

1000 протигазів [лютий 2022]

15000 сухих пайків [лютий 2022]

2000 спальних мішків [лютий 2022]

10000 спальних килимків [лютий 2022]

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