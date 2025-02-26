Сховище Судного дня в Норвегії отримало нові зразки

В арктичне сховище відправили понад 14 000 нових зразків насіння, зокрема й з охопленого війною Судану.

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"Сховище Судного дня", в якому зберігається насіння продовольчих культур з усього світу, розташоване в штучних печерах. І розташоване на віддаленому норвезькому арктичному острові Шпіцберген. Цього тижня його колекцію поповнили нові зразки. Про це повідомляє Reuters.

У сховище насіння на Шпіцбергені передали нові зразки

Поповнення Сховища Судного дня відбулося 25 лютого. Доглядач сховища повідомив про отримання 14 000 насінин.

Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені, розташоване глибоко всередині гори, здатне протистояти катастрофам — від ядерної війни до глобального потепління, — відкрили 2008 року як резервну копію світових генних банків, у яких зберігається генетичний код тисяч видів рослин.

Захищене вічною мерзлотою сховище приймало зразки з усього світу і відігравало провідну роль у відновленні колекцій насіння, пошкоджених під час війни в Сирії, в період з 2015 по 2019 рік.

"Насіння, здане цього тижня, являє собою не тільки біорізноманіття, а й знання, культуру і стійкість спільнот, які ними керують", — заявив у своїй заяві виконавчий директор Crop Trust Стефан Шмітц.

Нові матеріали включають зразок із 15 видів із Судану, що складається з декількох сортів сорго — рослини, що має важливе значення як для продовольчої безпеки країни, так і для її культурної спадщини.

Війна між Силами оперативної підтримки та армією, що розпочалася у квітні 2023 року, забрала життя десятків тисяч людей і залишила без даху над головою 12 мільйонів людей. У Судані зараз триває найбільший у світі голод.

"У Судані... це насіння уособлює надію", — йдеться в заяві директора Суданського центру збереження і дослідження генетичних ресурсів сільськогосподарських рослин.

За даними Crop Trust, о 14:30 у Сховище Судного дня також передали зразки насіння північних порід дерев зі Швеції та рис із Таїланду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найбільш закриті місця на Землі, куди неможливо потрапити з екскурсією. У списку опинився архів Ватикану і Сховище Судного дня на Шпіцбергені.