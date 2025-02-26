Хранилище Судного дня в Норвегии получило новые образцы

В арктическое хранилище отправили более 14 000 новых образцов семян, в том числе и из охваченного войной Судана.

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"Хранилище Судного дня", в котором находятся семена продовольственных культур со всего мира, находится в искусственных пещерах. И расположено на отдаленном норвежском арктическом острове Шпицберген. На этой неделе его коллекцию пополнили новые образцы. Об этом сообщает Reuters.

В хранилище семян на Шпицбергене передали новые образцы

Пополнение Хранилища Судного дня произошло 25 февраля. Смотритель хранилища сообщил о получении 14 000 семян.

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, расположенное глубоко внутри горы, способное противостоять катастрофам — от ядерной войны до глобального потепления , — было открыто в 2008 году в качестве резервной копии мировых генных банков, в которых хранится генетический код тысяч видов растений.

Защищенное вечной мерзлотой хранилище принимало образцы со всего мира и играло ведущую роль в восстановлении коллекций семян, поврежденных во время войны в Сирии, в период с 2015 по 2019 год.

"Семена, сданные на этой неделе, представляют собой не только биоразнообразие, но и знания, культуру и устойчивость сообществ, которые ими управляют", — заявил в своем заявлении исполнительный директор Crop Trust Стефан Шмитц.

Новые материалы включают образец из 15 видов из Судана, состоящий из нескольких сортов сорго — растения, имеющего важное значение как для продовольственной безопасности страны, так и для ее культурного наследия.

Война между Силами оперативной поддержки и армией, начавшаяся в апреле 2023 года, унесла жизни десятков тысяч человек и оставила без крова 12 миллионов человек. В Судане сейчас продолжается крупнейший в мире голод.

"В Судане… эти семена олицетворяют надежду", — говорится в заявлении директора Суданского центра сохранения и исследования генетических ресурсов сельскохозяйственных растений.

По данным Crop Trust, в 14:30 в Хранилище Судного дня также передали образцы семян северных пород деревьев из Швеции и рис из Таиланда.

Напомним, ранее Фокус писал о самых закрытых местах на Земле, куда невозможно попасть с экскурсией. В списке оказался архив Ватикана и Хранилище Судного дня на Шпицбергене.