Вікінги страждали від жахливих хвороб: що з'ясували вчені

Можливо, вікінги були лютими воїнами ще й тому, що їх постійно мучив нестерпний біль.

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Бути вікінгом не означало лише здійснювати набіги на поселення і грабежі. Учені з'ясували, що давньоскандинавські воїни страждали від різних хвороб, зокрема від щелепно-лицьових захворювань. Ймовірно, ці хвороби завдавали вікінгам величезного болю і страждань. Дослідження опубліковано в журналі BDJ Open, пише IFLScience.

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Нещодавно, як уже писав Фокус, археологи розкопали величезний зал епохи вікінгів, який є найбільшим у Великій Британії. Ця будівля вікінгів датується XI століттям нашої ери. Відомо, що вікінги часто здійснювали набіги на територію сучасної Англії, і був період, коли вони навіть завоювали її майже повністю. Але автори нового дослідження провели вивчення останків вікінгів, виявлених у Швеції, і дійшли несподіваних висновків.

Учені за допомогою комп'ютерної томографії провели сканування 15 черепів вікінгів, які померли в Х і ХII століттях нашої ери. Ці зображення вивчили стоматологи та патологоанатоми, щоб визначити наявність будь-яких лицьових хвороб. Дослідження показало, що власники стародавніх черепів мали дуже погане здоров'я і страждали від низки серйозних хвороб.

У переважної більшості черепів було виявлено ознаки особливо болючої патології порожнини рота, яка називається апікальним періодонтитом, що її зазвичай спричиняє бактеріальна інфекція зубного каналу. Вчені виявили, що деяким вікінгам навіть намагалися лікувати зуби за допомогою створення отвору в зубі для доступу до пульпи (сполучна тканина, що заповнює порожнину зуба з великою кількістю нервових закінчень). Простіше кажучи, зуб чимось просвердлили. Науковці кажуть, що, враховуючи відсутність на той час знеболювальних засобів, це був надзвичайно жахливий і болісний процес лікування зубів.

У трьох черепах учені виявили ознаки хронічного синуситу, який, за словами вчених, імовірно, призвів до закладеності носа, відчуття набряклості обличчя, виділень з носа і втрати нюху. В інших черепах вчені виявили кісткові нарости, які, ймовірно, були викликані інфекціями у вухах та інших місцях. Нарости вздовж суглобів щелепи вчені інтерпретували як ознаки ревматоїдного артриту в деяких черепах вікінгів.

За словами авторів дослідження, ці люди могли страждати від численних патологій порожнини рота та обличчя, включно із синуситом та отитом. З огляду на відсутність нормальної медичної допомоги, біль від усіх цих хвороб міг залишатися з вікінгами протягом усього їхнього життя, хоч би скільки воно тривало.

Вчені кажуть, що невиліковні захворювання спричиняли безперервні страждання у вікінгів, а також могли перерости з простого дискомфорту в дуже жахливі хвороби з руйнівними наслідками. Можливо, ці хвороби призводили до смерті.

Як уже писав Фокус, учені виявили причину вимирання неандертальців і коли вона виникла. Неандертальці — представники роду людей у сімействі гомініди — не змогли вижити і зникли.

Також Фокус писав про те, що помідори насправді не вбивають людей і чому вченим довелося доводити це. Помідори і ягоди пасльону, які вбили римського імператора Августа, відносяться до одного сімейства і вчені щойно довели, чому одні з них смертоносні, а інші ні.