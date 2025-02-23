Демографічна катастрофа: виявлено причину вимирання неандертальців і коли вона виникла

Неандертальці — представники роду людей у родині гомініди — не змогли вижити і зникли. Учені виявили одну з причин вимирання неандертальців.

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Неандертальці жили в Євразії приблизно ще 40 000 років тому, після чого зникли як вид. Наразі вчені вважають, що чисельність цих гомінідів різко скоротилася ще приблизно 70 000 років тому. У результаті генетичне та фізичне різноманіття в популяції неандертальців різко скоротилося, що призвело до значною мірою до однорідного набору характеристик серед останніх представників цього виду, кажуть учені. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише IFLScience.

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Фокус уже писав про те, що відомо про колір очей, волосся і шкіри неандертальців. Але поки що вчені точно не знають, як з'явилися ці родичі людини. Передбачається, що вимерлі родичі людей з'явилися приблизно 500 000 років тому і вони мали схожі ознаки різних гомінідів роду людей.

Спочатку, як вважають вчені, виник вид, відомий як пра-неандертальці, а їхні скелетні рештки, що найкраще збереглися, відносяться до періоду 430 000 років тому. У якийсь момент визначальні характеристики цього виду почали об'єднуватися, що призвело до появи ранніх неандертальців приблизно 120 000 — 130 000 років тому. Вважається, що класичні неандертальці з'явилися приблизно 110 000 років тому, адже вони мали низку характерних морфологічних ознак.

Після того, як 15 років тому вчені вперше секвенували повний геном класичних неандертальців, стало зрозуміло, що цей вид був менш генетично різноманітний, ніж сучасні люди. Таким чином з'явилося припущення, що ці гомініди в якийсь момент пережили демографічну катастрофу або ефект пляшкового горлечка. Тобто скорочення генофонду або генетичної різноманітності своєї популяції.

Автори нового дослідження провели поглиблений морфологічний аналіз останків представників різних популяцій неандертальців. Порівнюючи зразки пра-неандертальців із ранніми неандертальцями та різними класичними неандертальцями, науковці змогли показати, як морфологічна різноманітність зменшувалася протягом існування цього загадкового виду.

Результати показали, що ранні неандертальці були більш генетично мінливими, ніж пра-неандертальці. Це означає, що генетичне розмаїття повинно було збільшитися в період між 430 000 і 120 000 років тому. Таким чином, вчені виключають можливість виникнення ефекту пляшкового горлечка на ранній стадії історії неандертальців.

Але у класичних неандертальців було виявлено помітне зниження морфологічної мінливості порівняно з ранніми неандертальцями. Таким чином вчені припускають, що крах популяції неандертальців почався десь 110 000 років тому. Протягом наступних кількох десятків тисяч років генетичне розмаїття вимерлих гомінідів скорочувалося, що ймовірно призвело до їхнього зникнення.

Фокус також писав про те, якою була б наша планета, якби динозаври вижили. Якби падіння астероїда на Землю не знищило динозаврів, то, можливо, ми б не змогли з'явитися як вид.

Ще Фокус писав про те, що вперше було показано знімок секретного космічного літака США на орбіті. На цій фотографії також видно нашу планету, завдяки чому можна побачити, як далеко знаходиться загадковий безпілотний апарат.