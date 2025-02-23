Якою була б наша планета, якби динозаври вижили: відповідь учених може здивувати (фото)

Якби падіння астероїда на Землю не знищило динозаврів, то, можливо, ми б не змогли з'явитися як вид.

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Приблизно 66 млн років тому настав фатальний день для майже всіх динозаврів, які населяли нашу планету попередні майже 165 млн років. У районі сучасної Мексики на Землю впав астероїд діаметром приблизно 15 км, що призвело до різкої зміни клімату, а також до появи масштабних пожеж і цунамі. Величезна кількість пилу піднялася в атмосферу, що призвело до зниження кількості сонячного світла і тепла. Унаслідок катастрофічної події відбулося масове вимирання на Землі, коли приблизно 75% видів живих істот, зокрема й майже всі динозаври, зникли протягом кількох місяців після падіння астероїда. Вижили тільки невеликі динозаври, які були предками сучасних птахів. Але, що було з нашою планетою, якби астероїд не впав на неї? Чи змогли б динозаври стати розумним видом і стати головними на Землі замість людини? Про це пише Live Science.

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Чи могли вижити динозаври?

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, як птахам вдалося вижити, коли вимерли гігантські динозаври. Але вчені вважають, що динозаври могли б еволюціонувати далі, якби не падіння астероїда. Річ у тім, що вони вже пережили різні зміни навколишнього середовища протягом 165 млн років до цього. Але в цьому випадку, як вважає Стів Брусатте з Единбурзького університету, наші предки-ссавці не змогли б еволюціонувати так, як вони це зробили.

Брусатте вважає, що у динозаврів були всі можливості для виживання у мінливому світі, якби не падіння астероїда. Але чи могли б динозаври пережити льодовикові періоди? Вчений вважає, що це не було б великою проблемою для деяких із них. Річ у тім, що багато видів динозаврів мали пір'я, що вкривало їхні тіла, також деякі динозаври, ймовірно, були теплокровними. Це допомогло б їм вижити в холодних умовах. За словами Брусатте, динозаври могли виробити й інші засоби захисту холоду, наприклад, збільшити кількість пір'я на тілах.

У динозаврів були всі можливості для виживання у мінливому світі, якби не падіння астероїда Фото: Live Science

Чи могли динозаври стати розумними істотами?

Якби динозаври не були знищені, то чи могли вони еволюціонувати в розумний вид? Ще у 80-х роках минулого століття з'явилася теорія, згідно з якою динозаври з родини троодонтиди могли перетворитися на розумних істот і могли еволюціонувати в щось схоже на гуманоїдів. Ця теорія ґрунтувалася на тому, що троодонтиди мали великий мозок, стереоскопічний зір, протиставлені пальці та двоногу статуру. Таким чином вони могли еволюціонувати в істоту з аналогічним інтелектом, як у Homo sapiens, якби вижили.

Ще у 80-х роках минулого століття з'явилася теорія, згідно з якою динозаври із сімейства троодонтиди могли перетворитися на розумних істот і могли еволюціонувати в щось схоже на гуманоїдів Фото: Live Science

Але два роки тому вчені представили дослідження, в якому вони показали, що жоден вид динозаврів не міг би стати предком приматоподібних істот, які змогли б еволюціонувати до людського рівня інтелекту. Водночас сучасні птахи демонструють, що динозаври могли бути досить розумними.

За словами Брусатте, птахи, які є нащадками динозаврів, що вижили, дійсно розумні. У їхньому мозку знаходиться в середньому більше нейронів, ніж у ссавців. Але чи зможуть птахи стати розумними істотами через мільйони років ніхто не знає.

Якби динозаври не зникли, що сталося б зі ссавцями?

Брусатте вважає, що еволюція ссавців, якби астероїд не знищив динозаврів, пішла б іншим шляхом. Якби великі динозаври вижили, то дрібні ссавці, які вже існували поруч із ними, можливо, не мали б можливості еволюціонувати і ставати більшими. Але, можливо, під час льодовикових періодів ссавці всі змогли б стати більшими, але невідомо наскільки вони стали б різноманітними.

Людей найімовірніше не було б на Землі

Навіть якби еволюція ссавців дозволила їм хоч би трохи змінитися, то це не означає, що на Землі з'явилися б люди. Найімовірніше, цього б не сталося, вважає Пол Серено з Чиказького університету. За словами вченого, люди еволюціонували у світі, де панують ссавці, але наша поява була б неможливою у світі, де також існують великі динозаври.

Учені вважають, що, можливо, вимирання динозаврів і групи ссавців-конкурентів дало змогу нашим предкам-приматам процвітати й розвиватися. Що в підсумку призвело до появи сучасної людини.

Як уже писав Фокус, поняття "пташиний мозок" варто скасувати, адже вчені виявили, що ему в рази розумніші, ніж вважалося раніше. Це змінює наше уявлення про поведінку динозаврів.

Також Фокус писав про те, що вчені створили найлегший і найміцніший матеріал. Дослідники вважають, що можливості нового матеріалу практично безмежні.