Поняття "пташиний мозок" варто скасувати: виявлено, що ему в рази розумніші, ніж вважалося раніше

Вивчення великих птахів показало, що вони можуть бути в рази розумнішими, ніж вважалося раніше — це змінює наше уявлення про поведінку динозаврів.

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За десятиліття вираз "пташиний мозок" став неймовірно популярним і вельми образливим. Однак дослідження вже показали, що євразійські сойки можуть пройти тест на зефір, деякі види мають "культуру", і навіть вимерлі види, як-от додо, ймовірно, були значно розумнішими, ніж вважалося раніше, пише Popular Science.

Роками великі птахи, відомі як палеогнати — найближчі родичі динозаврів — вважаються простішими. Але тепер нове дослідження показує, що деякі великі птахи, схоже, в рази розумніші, ніж вважалося раніше. Вчені виявили, що великі птахи здатні розв'язувати фізичні завдання, щоб отримувати доступ до їжі.

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Ему і страуси, що досягають майже 3 метрів у висоту і вагою понад 130 кг, є палеогнатами. Як правило, ці птахи більше відомі своїми м'язами, ніж мозком; вони також часто покладаються на швидкість бігу та удари ногами, щоб захистити себе. Усе це призвело до того, що ему десятиліттями називали "найдурнішим птахом у світі".

За словами співавтора дослідження і порівняльного експериментального психолога з Університету Брістоля у Великій Британії Фейя Кларка, що більше вчені вивчають один і той самий вид повторно, то більше їм дається дізнатися. Водночас створюється хибне враження, що інші види "менш розумні", але насправді їх просто не було вивчено на тому самому рівні.

Для нового дослідження команда вивчила три види палеогнатів у зоопарку Брістоля: ему, нанду та страуси. Вченим вдалося розробити тест для вимірювання палеогнатів до інновацій або "використання поведінки, що вже існує, в нових обставинах, або винаходу абсолютно нової поведінки". Тестування інновацій та його зв'язку з пізнанням тварин — це поширений спосіб для вчених виміряти загальний інтелект.

Новий тест був заснований на попередніх умовах і являв собою колесо, що обертається, яке потрібно переміщати в правильному напрямку, щоб поєднати з отвором для отримання харчової винагороди. Результати показали, що кожен із трьох видів пройшов тест за 10 сеансів.

Ему змогли поєднати отвір із камерою для їжі та перемістити отвір у найефективнішому напрямку до їжі в 90% випадків. Самець нанду використовував цю ж техніку, але також створив другу. Він обертав колесо в середині, поки воно не розвалилося. Однак ця конкретна група страусів не вводила нововведень під час цих тестів.

За словами Кларка, вони з колегами класифікували інновації палеогнатів як низькорівневі або спрощені — тобто, не такі складні, як інновації, які спостерігаються у ворон і папуг. І все ж команда вважає, що їхнє відкриття неймовірно важливе.

До цього дослідження вчені не мали жодних повідомлень про технічні інновації в палеогнатів, а тому вчені вважали їх не надто тямущими. Результати нового дослідження показують, що це неправда: технічні інновації могли розвинутися у птахів набагато раніше, ніж вважалося раніше".

Раніше Фокус писав про те, що вчені "воскрешають" ему розміром з індичку, який вимер 800 років тому.