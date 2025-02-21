Понятие "птичий мозг" стоит отменить: обнаружено, что эму в разы умнее, чем считалось ранее

Изучение крупных птиц показало, что они могут быть в разы умнее, чем считалось ранее — это меняет наше представление о поведении динозавров.

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За десятилетия выражение "птичий мозг" стало невероятно популярным и весьма оскорбительным. Однако исследования уже показали, что евразийские сойки могут пройти тест на зефир, у некоторых видов есть "культура", и даже вымершие виды, такие как додо, вероятно, были значительно умнее, чем считалось ранее, пишет Popular Science.

Годами крупные птицы, известные как палеогнаты — ближайшие родственники динозавров — считаются более простыми. Но теперь новое исследование показывает, что некоторые крупные птицы, похоже, в разы умнее, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что крупные птицы способны решать физические задачи, чтобы получать доступ к пище.

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Эму и страусы, достигающие почти 3 метров в высоту и весом более 130 кг, являются палеогнатами. Как правило, эти птицы больше известны своими мускулами, чем мозгом; они также часто полагаются на скорость бега и удары ногами, чтобы защитить себя. Все это привело к тому, что эму десятилетиями называли "самой глупой птицей в мире".

По словам соавтора исследования и сравнительного экспериментального психолога из Университета Бристоля в Великобритании Фейя Кларка, чем больше ученые изучают один и тот же вид повторно, тем больше им дается узнать. В то же время создается ложное впечатление, что другие виды "менее умны", но на самом деле они попросту не были изучены на том же уровне.

Для нового исследования команда изучила три вида палеогнатов в зоопарке Бристоля: эму, нанду и страусы. Ученым удалось разработать тест для измерения палеогнатов к инновациям или "использования уже существующего поведения в новых обстоятельствах, или изобретению совершенно нового поведения". Тестирование инноваций и его связи с познанием животных — это распространенный способ для ученых измерить общий интеллект.

Новый тест был основан на предыдущих условиях и представлял собой вращающееся колесо, которое нужно перемещать в правильном направлении, чтобы совместить с отверстием для получения пищевого вознаграждения. Результаты показали, что каждый из трех видов прошел тест за 10 сеансов.

Эму смогли совместить отверстие с камерой для еды и переместить отверстие в наиболее эффективном направлении к еде в 90% случаев. Самец нанду использовал эту же технику, но также создал вторую. Он вращал колесо в середине, пока оно не развалилось. Однако эта конкретная группа страусов не вводила новшеств во время этих тестов.

По словам Кларка, они с коллегами классифицировали инновации палеогнатов как низкоуровневые или упрощенные — то есть, не такие сложные, как инновации, наблюдаемые у ворон и попугаев. И все же команда считает, что их открытие невероятно важное.

До этого исследования у ученых не было никаких сообщений о технических инновациях в палеогнатов, а потому ученые считали их не слишком смышлеными. Результаты нового исследования показывают, что это неправда: технические инновации могли развиться у птиц гораздо раньше, чем считалось ранее".

Ранее Фокус писал о том, что ученые "воскрешают" эму размером с индейку, вымершего 800 лет назад.