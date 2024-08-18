Секрет додо: ученые выяснили, что вымершая нелетающая птица была не такой, как считалось (фото)

Исследователи опровергли популярное заблуждение о том, что додо были медлительными и неуклюжими птицами.

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Ученые могли определить эталонный образец для вымершего вида и выяснили, что нелетающшая птица додо на самом деле была быстрой и сильной, а не медлительной и неуклюжей, какой она считалась ранее. Таким образом ученые опровергли популярное заблуждение об этих уникальных птицах. Результаты исследования опубликованы в журнале Zoological Journal of the Linnean Society, пишет Live Science.

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Птица додо или маврикийский дронт (Raphus cucullatus) представляет собой первый в истории известный случай вымирания, спровоцированного человеком. Эта птица, которая была ростом до 1 метра и весила до 20 кг обитала на острове Маврикий в Индийском океане.

Впервые додо увидели в 1598 году голландские моряки. Но уже в 1662 году люди в последний раз видели представителя вида нелетающих птиц. Это связано с тем, что люди привезли на Маврикий хищных инвазивных животных и вырубили леса, в которых обитали птицы. Также исчезновение додо связывают с тем, что они были слишком доверчивыми и приближались к людям, которые их убивали. Просто у додо не было естественных хищников и этим можно объяснить такое поведение. По этой же причине птицы потеряли способность летать, ведь им не нужно было ни от кого спасаться.

Но проблема в том, говорят ученые, что было точно не известно, какой именно вид додо на самом деле существовал. В исторических записях можно встретить несколько описанных птиц. Но эти записи не являются надежными источниками из-за противоречивой информации.

Птица додо или маврикийский дронт (Raphus cucullatus) представляет собой первый в истории известный случай вымирания, спровоцированного человеком. Эта птица, которая была ростом до 1 метра и весила до 20 кг обитала на острове Маврикий в Индийском океане. Реконструкция внешнего вида Фото: Daily Mail

Авторы исследования изучили сохранившиеся останки додо, а также провели тщательный анализ исторических документов. Выяснило, что многие описанные виды были вымышленными, но Родригесский дронт (Pezophaps solitaria), который тесно связан с додо и который считался мифическим, на самом деле существовал и обитал на острове Родригес, недалеко от острова Маврикий.

Также ученые определили эталонный образец для додо, то есть единственный сохранившийся образец, который служит эталоном для вида. В результаты выяснилось, что додо и Родригесский дронт были членами семейства, которое включает голубей.

Используя этот эталонный образец ученые определили, какими качествами на самом деле обладала вымершая птица. По слова авторов исследования, многие считали додо неуклюжей и медлительной птицей, но это не так.

Исследование показало, что сухожилия на пальцах лап птицы были очень мощными и похожи на те, которые есть у существующих птиц, которые могут очень быстро бегать. Поэтому ученые пришли к выводу, что додо были быстрыми и выносливыми птицами, которые хорошо адаптировались к жизни в лесах.

Понимание характеристик и поведения додо может прояснить роль, которую эти птицы играли в своей экосистеме, говорят авторы исследования.

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