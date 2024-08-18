Неожиданное открытие: ученые обнаружили, что на Земле существует 3 разных вида белых акул

Долгое время считалось, что все белые акулы принадлежат к одному глобальному виду, но оказывается, что это не так.

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Ученые изучили разные группы белых акул, обитающих в северной части Атлантического океана, а также в северной и южной части Тихого океана и в Индийском океане. Оказалось, что генетика эти морских хищников отличается. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, пишет ScienceAlert.

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Авторы исследования провели генетический анализ 89 белых акул из разных частей мирового океана. В результате оказалось, что существует три отдельные группы акул, которые, хотя и отличаются, но не так сильно, чтобы их можно было считать отдельными видами. Тем не менее ученые пришли к выводу, что эти группы почти не скрещиваются между собой. Ученые предполагают, что генетически различными белые акулы стали примерно 200 тысяч лет назад, когда их разделяли физические барьеры.

Когда группы живых существ одного вида физически разделены на многие поколения, то у каждой группы возникает уникальный генетический профиль. В результате это может привести к разделению одного вида на несколько видов.

Ученые считают, что различные гены в трех группах белых акул могут привести к более серьезным проблемам, чем предполагалось. Если одна группа морских хищников сократит свое количество, то это приведет к сокращению общего разнообразия вида. Результаты исследования показывают, что каждая группа белых акул полагается на меньшее количество акул для размножения, чем предполагалось.

Авторы исследования провели генетический анализ 89 белых акул из разных частей мирового океана. В результате оказалось, что существует три отдельные группы акул, которые, хотя и отличаются, но не так сильно, чтобы их можно было считать отдельными видами Фото: Live Science

В то же время ученые обнаружили гибридную акулу, имеющую гены разных двух групп, а это значит, что популяции белых акул могут преодолеть свои различия, если это будет необходимо.

По словам исследователей, долгое время считалось, что исчезновение белых акул в одном регионе будет компенсировано перемещением и спариванием морских хищников из других регионов. Но результаты показывают, что это маловероятно. Долгое время считалось, что все белые акулы принадлежат к одному глобальному виду, но оказывается, что это не так. И это плохая новость для белых акул.

Несмотря на свой статус главного хищника в океане, белые акулы сталкиваются с огромным количеством угроз, которые могут привести к их исчезновению. Не в последнюю очередь эти угрозы создают люди.

За последние 50 лет почти в 2 раза сократилась глобальная численность белых акул, но они играют решающую роль в поддержании здоровья и разнообразия морских экосистем, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека. Исследователи отмечают, что у них есть два основных претендента на звание первой в истории жертвы нападения акулы.

Также Фокус писал о том, почему кошки царапают мебель и как это можно остановить. Исследователи считают, что разрушительное поведение питомцев может быть обусловлено сразу несколькими факторами.