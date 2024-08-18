Несподіване відкриття: вчені виявили, що на Землі існує 3 різні види білих акул

Довгий час вважалося, що всі білі акули належать до одного глобального виду, але виявляється, що це не так.

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Учені вивчили різні групи білих акул, що мешкають у північній частині Атлантичного океану, а також у північній і південній частині Тихого океану і в Індійському океані. Виявилося, що генетика цих морських хижаків відрізняється. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology, пише ScienceAlert.

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Автори дослідження провели генетичний аналіз 89 білих акул з різних частин світового океану. У результаті виявилося, що існує три окремі групи акул, які, хоча й відрізняються, але не так сильно, щоб їх можна було вважати окремими видами. Проте вчені дійшли висновку, що ці групи майже не схрещуються між собою. Вчені припускають, що генетично різними білі акули стали приблизно 200 тисяч років тому, коли їх розділяли фізичні бар'єри.

Коли групи живих істот одного виду фізично розділені на багато поколінь, то в кожної групи виникає унікальний генетичний профіль. У результаті це може призвести до поділу одного виду на кілька видів.

Вчені вважають, що різні гени в трьох групах білих акул можуть призвести до більш серйозних проблем, ніж передбачалося. Якщо одна група морських хижаків скоротить свою кількість, то це призведе до скорочення загальної різноманітності виду. Результати дослідження показують, що кожна група білих акул покладається на меншу кількість акул для розмноження, ніж передбачалося.

Автори дослідження провели генетичний аналіз 89 білих акул з різних частин світового океану. У результаті виявилося, що існує три окремі групи акул, які, хоча й відрізняються, але не так сильно, щоб їх можна було вважати окремими видами Фото: Live Science

Водночас учені виявили гібридну акулу, що має гени різних двох груп, а це означає, що популяції білих акул можуть подолати свої відмінності, якщо це буде необхідно.

За словами дослідників, тривалий час вважалося, що зникнення білих акул в одному регіоні буде компенсовано переміщенням і спарюванням морських хижаків з інших регіонів. Але результати показують, що це малоймовірно. Довгий час вважалося, що всі білі акули належать до одного глобального виду, але виявляється, що це не так. І це погана новина для білих акул.

Незважаючи на свій статус головного хижака в океані, білі акули стикаються з величезною кількістю загроз, які можуть призвести до їхнього зникнення. Не в останню чергу ці загрози створюють люди.

За останні 50 років майже в 2 рази скоротилася глобальна чисельність білих акул, але вони відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я і різноманітності морських екосистем, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину. Дослідники зазначають, що у них є два основних претенденти на звання першої в історії жертви нападу акули.

Також Фокус писав про те, чому кішки дряпають меблі і як це можна зупинити. Дослідники вважають, що руйнівна поведінка улюбленців може бути зумовлена одразу кількома факторами.