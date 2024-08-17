Пушистые разрушители. Почему кошки царапают мебель и как это можно остановить

Исследователи считают, что разрушительное поведение питомцев может быть обусловлено сразу несколькими факторами.

Related video

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще слишком мало известно о том, чем руководствуются наши питомцы в своем поведении. Царапание поверхностей является нормальным, пусть и разрушительным поведением животных и теперь ученые наконец-то поняли, почему некоторые из наших питомцев более разрушительны, чем другие, пишет Science Alert.

По словам ветеринарного исследователя из Университета Анкары в Турции Ясемин Салгирли Демирбас, исследователи обнаружили, что разрушительное поведение кошек вовсе не связано с тем, что они пытаются вывести вас из себя. На самом деле определенные факторы, такие как присутствие детей дома, черты характера животного и уровень его активности, в значительной степени влияют на поведение питомца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые опросили более 1200 владельцев кошек, у каждого из которых было лишь по одному питомцу. Результаты показали, что стресс является основной причиной чрезмерного царапания у домашних кошек. Впрочем, команда признает, что данные, предоставленные самими реципиентами, могут быть предвзятыми. И все же, ученые обнаружили весьма сильную связь.

Например, результаты показывают, что присутствие детей в доме, а также высокий уровень игр и ночная активность значительно способствуют повышенному царапанию. Кошки, описанные как агрессивные или нарушающие порядок, также демонстрировали более высокий уровень царапания.

Как отучить кошку царапать мебель

По словам Салгирли Демирбас, важно предоставить питомцам поверхности, которые они могут царапать. Это поведение жизненно необходимо питомцам, чтобы сохранить когти острыми, не давать им перерастать и не вызывать проблем со здоровьем. Царапанные поверхности также служит территориальным маркером, позволяя кошкам общаться со своими собратьями.

Исследователи также отмечают, что питомцам необходимо обеспечить безопасные укрытия, возвышенные точки наблюдения и достаточно возможностей, что позволит им снять стресс и вовлечет животное в более конструктивную деятельность.

Исследователи также отмечают, если кошки занимают вредительством, важно использовать стратегии положительного подкрепления. В то же время стоит избегать тактик, которые могут усугубить стресс кошки. Положительная тактика включает предоставление альтернативной поверхности для царапания, близкой к выбранному кошкой месту для царапания.

Отметим, что животные, как правило, царапают мебель и стены в социально значимых местах, вероятно, чтобы выразить свое эмоциональное состояние. Ученые советуют размещать когтеточки в подобных местах.

Не менее важными являются и игры с питомцев, но лишь так, как это удобно животному. Исследование показывает, что кошки, которые играли в течение длительного времени, с большей вероятностью царапали мебель чаще. Ученые предполагают, что это связано со стрессом от чрезмерной стимуляции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему кошки мяукают только для людей.